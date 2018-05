Juventus | assalto a Kovacic Allegri pazzo del croato | serviranno 50 milioni

Juventus - assalto a Ter Stegen. Dalla Spagna sono certi : pronti 80 milioni : Juventus, assalto A TER STEGEN- Secondo quanto riportato dai colleghi spagnoli di “Don Balon”, la Juventus sarebbe pronta a mettere sul piatto della bilancia un’offerta cash da 80 milioni per il portiere del Barcellona Marc-Andrè Ter Stegen. AFFARE POSSIBILE? Con Szczesny garanzia per il futuro e con l’imminente arrivo di Mattia Perin, difficilmente la Juventus […] L'articolo Juventus, assalto a Ter Stegen. Dalla ...

Allegri vara la “nuova Juventus” grazie al calciomercato : un colpo per ruolo per l’assalto alla Champions [FOTO] : La nuova Juventus sta prendendo pian piano forma, dopo il summit di calciomercato tra Allegri e Marotta adesso si passa all’azione per i colpi da mettere a segno La Juventus ha concluso l’ennesimo anno da assoluta padrona del calcio italiano. Coppa Italia e campionato in carniere per i bianconeri, che però sono rimasti ancora una volta a bocca asciutta in Europa. Allegri e soci hanno più volte rivelato in tutta sincerità che ...

Calciomercato Juventus - ecco il nuovo 11 di Allegri : 4 colpi ed una cessione eccellente in attacco - la squadra per tentare l’assalto al Triplete [FOTO] : La Juventus ha concluso la stagione con la vittoria di scudetto e Coppa Italia, rimane però la delusione per il percorso in Champions League con l’eliminazione contro il Real Madrid. La prima decisione per la nuova stagione è stata quella di confermare il tecnico Massimiliano Allegri, la scelta è stata quella di proseguire con il progetto per ritentare l’assalto al Triplete. La dirigenza bianconera si sta muovendo per la prossima stagione, ...

Mercato Juventus : pronti 4 colpi da 200 milioni per l'assalto alla Champions? Video : La Juventus si è regalata il primo trofeo stagionale battendo il Milan nella finale di Coppa Italia con un roboante 4-0 che ha letteralmente annichilito i rossoneri. Dopo un primo tempo ben giocato da entrambe le squadre, con i rossoneri che non sembravano essere in difficolta', dal 56esimo minuto di gioco sui ragazzi di Gattuso si è abbattuto un autentico ciclone. A sbloccare la partita è stato il marocchino Medhi Benatia che ha battuto ...

Juventus - assalto a Cancelo e Milinkovic-Savic : c’è il piano Marotta : Juventus- La Juventus si prepara a recitare una parte d’assoluta protagonista sul fronte mercato. Marotta e Paratici sarebbero pronti a rifondare il centrocampo e parte della difesa. Certi gli addii di Khedira, Lichtsteiner e Asamoah. La Juventus sarebbe pronta a concentrare tutti i suoi sacrifici economici su Milinkovic-Savic. Il centrocampista della Lazio rappresenterebbe un ottimo […] L'articolo Juventus, assalto a Cancelo e ...

Digne-Barcellona verso l'addio : Juventus pronta all'assalto : BARCELLONA - Il compito di una buona riserva non è solo quello di sostituire e, per quanto possibile, non far rimpiangere il cosiddetto titolare, ma anche e soprattutto quello di fargli sentire il ...

Juventus - sarà rivoluzione Allegri - addio alla panchina Assalto a Pjanic. Sogno Martial : Scudetto o non scudetto la Juventus cambierà faccia nella prossima stagione. Un flop in campionato a vantaggio del Napoli potrebbe rendere ancor più nette le scelte della società bianconera. Il primo nome in bilico è quello di Massimiliano Allegri. Non da oggi. Già il tecnico livornese pareva a fine ciclo dopo la finale di Champions League persa a Cardiff lo scorso mese di giugno. Già era stato accostato ad almeno 2-3 top club internazionali: ...

Probabili formazioni Juventus-Napoli - le ultime dai campi. Dybala titolare - tridente con Higuain e Mandzukic? Azzurri d’assalto : Mancano poche ore al fischio d’inizio di Juventus-Napoli, la sfida scudetto in programma questa sera (ore 20.45). All’Allianz Stadium di Torino andrà in scena una partita che vale una stagione intera: i bianconeri hanno quattro punti di vantaggio sui partenopei e cercano la vittoria di fronte al proprio pubblico per chiudere i conti mentre i partenopei vanno a caccia del colpaccio in trasferta per mantenere aperta la lotta negli ...

Juventus all'assalto di un giocatore dell'Inter Video : All'orizzonte c'è l'ultimo scorcio di campionato e per molte squadre è ancora il tempo di rincorrere i propri obiettivi. Non fanno eccezione le storiche rivali del calcio italiano: #Juventus ed #Inter. I bianconeri sono ancora in corsa su tre fronti e sognano quello che sarebbe uno storico triplete. Quello centrato nel 2010 da un'Inter che, invece, oggi è costretta a rincorrere. I nerazzurri sono alla ricerca di una nuova identita' che li possa ...