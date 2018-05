Joe T Vannelli | dalla musica alla moda

gqitalia

(Di lunedì 28 maggio 2018) “Ho scelto di realizzare una mia linea fashion perché sono sempre stato un amante della, come dj ho lavorato per i più importanti stilisti, da Krizia, a Versace a Fiorucci (solo per citarne alcuni) e ho sempre avuto curiosità verso le idee stilistiche dei grandi brand. Non voglio certo paragonarmi a loro o avere la pretesa di fare un mestiere che non è il mio, ma essendo un grande utilizzatore di t-shirt, ho deciso di affidarmi a dei professionisti del settore e di partire da qui, creando le mie, con lo stile e la grafica che più mi piace!” Così Joe T, dj e produttore di fama internazionale, spiega il perché del suo primo progetto fashion che gli permette di abbinare al mondo del clubbing e della produzione discografica, quello dell’imprenditori a e della creatività. A ispirarlo le grafiche di artisti che ha incontrato nel suo percorso e cheama per ...