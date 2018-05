Jaeger-LeCoultre Polaris | il party per la nuova collezione

gqitalia

(Di lunedì 28 maggio 2018) Portare un orologio oggi è un gesto più poetico che pratico. Lo sa beneche, in occasione del lancio dellafamigliaorganizza una speciale performance a Milano in cui arti e artisti diversi ricordano al pubblico lo speciale rapporto che lega l’uomo al suo tempo. Ad aprire la serata, l’attore di teatro Loris Fabiani, che, come il Bianconiglio di Carroll ammonisce che il per sempre a volte dura solo un secondo, prima di lasciare il palco alla performance musicale di Matteo Ceccarini e la sua band, un’orchestra live composta da violoncello, flauto traverso e percussione, che ha giocato combinando musica elettronica alla classica contemporanea. A concludere la performance, Stefano Accorsi, amico della maison, con un omaggio poetico dedicato al tempo ed al suo valore. Un viaggio nel tempo e nelle arti con i quali...