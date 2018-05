Italia's Got Talent - al via le audizioni ad Ancona con i nuovi giudici Maionchi-Pellegrini : La nuova attesissima giuria di Italia's GOT Talent è pronta per la prima tappa di audizioni, che quest'anno prenderà il via da Ancona il 28, 29 e 30 maggio. L'appuntamento è alle 14.00 per una tre ...

La Littizzetto è fuori dalla giuria. Italia's got talent senza "Lucianina" : Brutte notizie per Luciana Littizzetto . La comica che siamo abituati a vedere nella striscia settimanale a Che tempo che fa con Fabio Fazio, l'anno prossimo non sarà tra i giudici di 'Italia's got ...

Rinnovata la giuria di 'Italia's got Talent' : ecco chi sono i nuovi giudici Video : giudici che vanno, giudici che arrivano. Stanno per ripartire i casting e le conseguenti riprese del casting più irriverente di sempre, Italia's got talent che si prepara per l'edizione 2018 che andra' poi in onda su Tv8. Il format lanciato da Maria De Filippi in prima serata su canale5, poi diventato Tu si Que Vales, è passato a Sky, che ne ha fatto un vero varieta' in prima serata. Partiamo dalla conduttrice, che in questo programma ha il ...

Rinnovata la giuria di 'Italia's got Talent' : ecco chi sono i nuovi giudici : giudici che vanno, giudici che arrivano. Stanno per ripartire i casting e le conseguenti riprese del casting più irriverente di sempre, "Italia's got talent" che si prepara per l'edizione 2018 che andrà poi in onda su Tv8. Il format lanciato da Maria De Filippi in prima serata su canale5, poi diventato "Tu si Que Vales", è passato a Sky, che ne ha fatto un vero varietà in prima serata. Partiamo dalla conduttrice, che in questo programma ha il ...

Italia’s Got Talent 2018 : ecco la nuova giuria. Ci sono Federica Pellegrini e Mara Maionchi : Federica Pellegrini Rivoluzione ad Italia’s Got Talent, il Talent show in onda su Tv8 e Sky Uno. Dopo tre anni, cambia la quota rosa al bancone della giuria, dove si registrano le uscite di scena di Luciana Littizzetto e Nina Zilli. Nella nona edizione, prevista per l’autunno prossimo, al fianco di Claudio Bisio e Frank Matano – confermati dietro al bancone della giuria – ci sarà una delle sportive italiane più amate e ...

Rivoluzione a Italia's Got Talent : Luciana Littizzetto e Nina Zilli lasciano il programma : ecco chi le sostituirà : Grandi novità per la nuova edizione di Italia's Got Talent. Nella prossima edizione dello show che vedremo in onda il prossimo autunno su TV8 e SkyUno, ci sarà un quartetto di...