Italia | Prandelli | ' Balotelli cambiato? Lo dimostri Mancini merita i riflettori'

Cesare Prandelli nuovo allenatore Udinese/ Tudor non viene confermato : l'ex CT della Nazionale torna in Italia : Cesare Prandelli sarà il nuovo allenatore dell'Udinese: la società friulana ha deciso di non confermare Igor Tudor e dunque apre al ritorno in Italia dell'ex CT della nostra Nazionale(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 23:03:00 GMT)