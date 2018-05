Italia da Medioevo A 10 anni sposa bambina con un uomo di 22 La reazione disperata

caffeinamagazine

(Di lunedì 28 maggio 2018) Un destino segnato, a soli 10di età. Un momento della vita in cui le uniche cose che dovrebbero contare sono la scuola, il gioco e la famiglia, ma invece per questa bimba era in programma il matrimonio con undi 12più grande. Era stato il padre a stringere questo accordo inaccettabile e a salvare la piccola ci ha pensato la mamma con un gesto eclatante. La donna ha strappato il passaporto suo e della figlia per evitare il ritorno in Bangladesh, che per la piccola voleva dire il matrimonio con il cugino di 22. Ed è questa ribellione che ha salvato le due donne da un padre-padrone e un marito violento che ora è a processo davanti al giudice monocratico di Milano con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. La storia di questa mamma di 41e della suaè stata resa nota dal legale che le assiste che ha descritto un contesto di provenienza povero ...