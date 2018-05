Italia | c' è il test con l' Arabia Saudita | una notte per ripartire

Giro d’Italia : per Froome accuse dai corridori e proteste dei tifosi Video : Al Giro d’Italia è il giorno della celebrazione di Chris Froome [Video] e dell’impresa leggendaria con cui ha ribaltato la corsa e conquistato la sua prima maglia rosa. Non tutti però hanno apprezzato le emozioni regalate dal campione del Team Sky con la sua splendida cavalcata solitaria iniziata sul Colle delle Finestre. Da colleghi e spettatori non sono mancate accuse ed insinuazioni anche pesanti, sempre ricordando che Froome sta aspettando ...

Giro d'Italia - i ciclisti protestano per le buche di Roma : corsa ridotta : Così il presidente della commissione sport di Roma Angelo Diario , M5S, interpellato dall'agenzia Ansa. 'La protesta dei corridori per le condizioni del tracciato è lecita - aggiunge Diario - Il ...

Giro d’Italia - i corridori protestano per le buche di Roma : tappa neutralizzata a 7 giri dal termine : Le proverbiali buche di Roma – che l’amministrazione ha cercato di tappare (in centro) prima dell’evento di oggi – hanno coinvolto anche il Giro d’Italia. La 21esima e ultima tappa della corsa, quella che attraversa le suggestive strade della Capitale, è stata neutralizzata a sette giri dal termine: significa che il percorso sarà coperto per intero, ma gli ultimi sette passaggi non varranno per la classifica finale. ...

Neutralizzazione al Giro d'Italia : cos'é e perché è scattata/ Video - tappa accorciata tra proteste e polemiche : Neutralizzazione al Giro d'Italia: cos'é e perché è scattata. Video, tappa Roma accorciata tra proteste e polemiche. I ciclisti hanno minacciato di fermarsi: ecco cosa è successo(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 17:49:00 GMT)

LIVE Giro d'Italia 2018 in DIRETTA : iniziato il circuito capitolino. Protesta dei ciclisti - corsa neutralizzata al terzo giro! : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della ventunesima tappa del Giro d'Italia 2018 : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questa corsa. Appuntamento alle 15.30 ...

