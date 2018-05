Italia | brusco stop per i prezzi alla produzione ad aprile

Fabio Aru - Giro d’Italia fallimentare. Brusco ridimensionamento e futuro in bilico alla UAE Emirates : Sulle terribili salite dello Zoncolan si sono infranti definitivamente i sogni di gloria di Fabio Aru: il Giro d’Italia 2018 si sta rivelando completamente fallimentare. Una grande promessa del ciclismo italiano che, ad ormai quasi 28 anni (li compirà a luglio), non è mai riuscito a compiere l’ultimo scalino per consacrarsi campione. Certo, in bacheca figurano una Vuelta, conquistata ormai nel lontano 2015, ed anche due podi al Giro ...