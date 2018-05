Italia-Arabia Saudita 2-1 | Balotelli e Belotti gol | Mancini debutta col sorriso

Italia - Mancini parte con una vittoria : 2-1 all’Arabia con Balotelli e Belotti Il ritorno di Supermario - Foto : Nell’amichevole in Svizzera, debutto di Mancini c.t., Mario rientra dopo quattro anni e va subito a segno. Venerdì nuovo test con la Francia. Gli azzurri non vincevano da ottobre

Calcio : amichevole Italia-Arabia Saudita 2-1. Mario Balotelli lancia la nuova nazionale di Roberto Mancini : Vittoria doveva essere e l’Italia non ha mancato l’appuntamento con il successo, che mancava ormai da cinque partite. Se pur in un’amichevole internazionale, gli azzurri tornano a vincere: la nuova nazionale di Roberto Mancini batte allo Stadio di San Gallo (Svizzera) per 2-1 l’Arabia Saudita. Non convince molto la performance di Bonucci e compagni, apparsi molto scarichi a livello fisico (più che ovvio, visto che siamo a ...

Calcio - Italia-Arabia Saudita 2-1 : 22.43 Inizia col piede giusto l'avventura di Mancini sulla panchina azzurra. A San Gallo (Svi),Arabia Saudita battuta 2-1. Il ct parte con il 4-3-3. Buon avvio degli azzurri che dopo alcuni tentativi sbloccano il risultato al 21': Balotelli riceve palla sulla trequarti, se la aggiusta e fulmina il portiere con un gran destro da 20 metri.Al 40' Criscito centra in pieno la traversa.Nel 2° tempo Belotti raddoppia di prepotenza su corner di ...

Pagelle Italia-Arabia Saudita : 2-1. L’Italia prima domina con Balotelli e Belotti - poi rischia di subire il pareggio dei sauditi : L’Italia vince 2-1 contro l’Arabia Saudita dopo un amichevole a due facce. Buon primo tempo della squadra del neo CT Roberto Mancini che gioca bene e sblocca il punteggio con un bel destro di Mario Balotelli. Nella ripresa, tra un cambio e l’altro, arriva il raddoppio di Andrea Belotti. A quel punto, perà, gli Azzurri si spengono e regalano (con un clamoroso errore di Davide Zappacosta) il gol ai sauditi che, nel finale, ...

"Balotelli è tornato in posizione eretta"/ La gaffe del cronista Rai durante Italia Arabia Saudita : Italia Arabia Saudita, gaffe del cronista su Balotelli: Alberto Rimedio, in diretta su Rai 1, si lascia scappare un "Balotelli è tornato in posizone eretta..."(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 22:28:00 GMT)

