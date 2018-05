Italia-Arabia Saudita 1-0 | Balotelli segna con un bel tiro da fuori! LIVE

Arabia Saudita-Italia : 0-1 Balotelli subito un gran gol : Mancini sceglie i romanisti, Pellegrini e Florenzi e per l'amichevole con l'Arabia Saudita fa fuori Cristante. Davanti c'è Balotelli. Ecco l'undici di partenza: Donnarumma; Zappacosta, Bonucci, ...

LIVE Pagelle Italia-Arabia Saudita in DIRETTA : 1-0. La sblocca Mario Balotelli con un grandissimo gol! Azzurri in controllo : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Italia-Arabia Saudita Il primo tempo dell’amichevole Italia-Arabia Saudita si chiude sull’1-0 per gli Azzurri grazie ad un bellissimo gol di Mario Balotelli al 20’pt. La prima formazione del neo CT Roberto Mancini domina la partita contro la modesta squadra mediorientale che, letteralmente, non ha ancora completato una azione offensiva. Oltre alla rete del vantaggio l’Italia ha sfiorato ...

Italia-Arabia Saudita - che gol di Balotelli! SuperMario si riprende la Nazionale con una rete fantastica [VIDEO] : Il gol di Balotelli sblocca Italia-Arabia Saudita: al ritorno in Nazionale, SuperMario va subito in rete con una conclusione da fuori area Passo felpato, finta di corpo e destro secco: bastano 20 minuti a Mario Balotelli per andare subito in gol e sbloccare l’amichevole tra Italia e Arabia Saudita. L’attaccante ex Milan e Inter, tornato in Nazionale dopo 4 anni di assenza, ha aperto le marcature della nuova Italia targata Roberto ...

Italia-Arabia Saudita 1-0 LIVE - fenomeno Balotelli : gol fantastico di SuperMario [VIDEO] : Italia-Arabia Saudita – Al via il nuovo progetto della Nazionale di calcio, l’Italia in campo contro l’Arabia Saudita con Roberto Mancini in panchina, l’esordio sulla panchina azzurra con importanti scelte, finalmente coraggiose e corrette dal punto di vista tecnico. Mancini opta finalmente per un cambio generazionale che sembrava scontato già da un paio d’anni, inserendo molti calciatori di talento nel suo primo 11 iniziale in azzurro. ...

