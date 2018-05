Italia ancora senza governo | Ong e scafisti preparano invasione estiva

Italia ancora senza governo - ecco chi sarebbe stato il Ministro dell’Istruzione : La scuola è ancora senza Ministro dell’Istruzione. Sergio Mattarella ha deciso, questo governo non s’ha da fare. Il Presidente della Repubblica aveva accettato tutti i Ministri presenti nella lista proposta dal Premier incaricato Giuseppe Conte tranne uno. Come è ormai noto trattasi di quello di Paolo Savona che nelle idee di Di Maio e Salvini […] L'articolo Italia ancora senza governo, ecco chi sarebbe stato il Ministro ...

Renzi : “Di Maio e Salvini hanno preso in ostaggio Italia. Fermatevi - siete ancora in tempo” : L'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi commenta il fallimento del governo M5s-Lega e attacca: "Di Maio e Salvini hanno preso in ostaggio l'Italia da tre mesi. A loro non interessa cambiare l'Italia, ma vivere un conflitto permanente contro tutto e contro tutti, persino contro il Capo dello Stato. Sulle Istituzioni non si scherza: Fermatevi, siete ancora in tempo".Continua a leggere

Giro d’Italia 2018 - Chris Froome : “Avevamo pianificato tutto - è stato un rischio calcolato. Oggi un altro tappone - non è ancora finita. Salbutamolo? Non ho mai sbagliato” : Ieri Chris Froome ha realizzato un’impresa leggendaria al Giro d’Italia 2018. Sul Colle delle Finestre, appena iniziato il tratto di sterrato, il britannico ha sferrato l’attacco, facendo il vuoto dietro di sé. Da quel momento è iniziata una cavalcata trionfale di 80 km che lo porterà a vincere in solitaria sul traguardo di Bardonecchia. Il capitano del Team Sky ha inflitto agli avversari distacchi di altri tempi, riuscendo a ribaltare la ...

Giro d’Italia 2018 : manca il tappone di Cervinia. Chris Froome avrà ancora energie? La chiave sarà il Team Sky… : È quasi fatta. L‘impresa di oggi ha portato Chris Froome ancor di più nel Gotha del ciclismo: lì dove sono soltanto i migliori interpreti della disciplina, nomi altisonanti come Eddy Merckx e Fausto Coppi. Prima sul Colle delle Finestre e, poi, nel lungo tratto che portava all’arrivo in vetta sullo Jafferau, il britannico ha dato dimostrazione di essere il più forte corridore dell’ultimo decennio, andando a ribaltare una ...

Governo - l’Italia torna nel mirino come “fonte di rischio sistemico”. E il termometro sono ancora le banche : “Il prossimo big short? E’ sull’Italia”. Una battuta, ma neanche tanto: basta guardare l’andamento dello spread e quello dei titoli del settore bancario per rendersi conto che la “benevola neutralità” con cui i mercati hanno guardato all’Italia nel lungo periodo post-elettorale è finita. Lo spread è balzato oltre quota 200 (è arrivato anche a 216 punti per poi assestarsi intorno a 204), ai massimi degli ultimi quattro anni, e – ciò che più ...

Giro d’Italia 2018 : Chris Froome pagherà gli sforzi di oggi nella tappa decisiva di Cervinia? C’è il precedente dello Zoncolan - Dumoulin ci crede ancora : Il Giro d’Italia 2018 non è ancora finito. oggi Chris Froome ha realizzato un’impresa leggendaria. Il britannico dopo un’azione in solitaria di oltre 80 km è andato a trionfare sul traguardo di Bardonecchia, ribaltando la classifica generale e conquistando la Maglia Rosa. Domani ci sarà però un altro tappone alpino durissimo e considerando che Froome ha un vantaggio di 40” su Tom Dumoulin, nulla è ancora scritto. La frazione di Cervinia ...

Boom di partecipazioni alle Giornate Nazionali delle Guide Aigae : “Ancora tanti altri eventi in tutta Italia” : “Boom di partecipazioni alle Giornate Nazionali delle Guide Aigae. Ancora tanti altri eventi belli in tutta Italia. Domenica 27 Maggio ci sarà addirittura l’Appia DAY ad Itri. In Piemonte la più bella colonia di Peonie selvatiche. In Sardegna il bellissimo borgo di Laconi. In Abruzzo il paesaggio del piccolo Tibet. In Friuli – Venezia – Giulia, escursione notturna sulla foce dell’Isonzo. In Campania la vetta più alta della Penisola Sorrentina ed ...

Eto’o si offre in Serie A - futuro ancora in Italia per l’attaccante? : Samuel Eto’o ha intenzione di continuare ad essere protagonista e dopo l’esperienza con la maglia del Konyaspor punta a tornare nel campionato di Serie A dopo le avventure con Inter e Sampdoria. Secondo alcune voci nelle ultime ore ci sarebbe stato un incontro con la Lazio, il club biancoceleste sta valutando il colpo. Il presidente Lotito sta considerando diversi aspetti, l’età, l’ingaggio e la condizione fisica ...

Giro d'Italia : Viviani trionfa ad Iseo. Yates ancora maglia rosa : Iseo - Elia Viviani fa poker al 101° Giro d'Italia e consolida la propria leadership nella classifica a punti per la maglia ciclamino. Nulla di mutato nemmeno in quella generale, con Simon Yates ...

Bollicine al Giro d'Italia. Viviani fa quattro a Iseo - le fughe ancora a zero : I 155 chilometri della diciasettesima tappa del Giro d'Italia 2018, la Riva del Garda - Iseo, sono stati un compendio di quanto meglio sa ancora offrire il ciclismo. Sulle strade che collegano i due laghi, tra monti e colline, tra boschi e filari, una lunga striscia d'asfalto è stata testimone di un

Gli Italiani pensano ancora pessime cose dell’Unione Europea : Lo mostra – insieme ad altre cose – l'annuale grande sondaggio del Parlamento Europeo sulla percezione dei cittadini nei vari stati The post Gli italiani pensano ancora pessime cose dell’Unione Europea appeared first on Il Post.

Giro d’Italia – Pozzovivo senza paura : “qualcuno si aspetta un mio calo - ma io sarò ancora protagonista” : Domenico Pozzovivo non teme la terza e ultima tappa del Giro d’Italia 101: il lucano della Bahrain Merida e la lotta per il podio Cronometro positiva per Domenico Pozzovivo ieri al Giro d’Italia. Il lucano della Bahrain Merida continua la sua lotta per il podio all’edizione 101 della corsa rosa, difendendo adesso il terzo posto. Pozzovivo è riuscito ad allungare su Pinto e adesso dovrà guardarsi le spalle solo da Froome, ...

Giro d'Italia - Yates ancora leader : 'Nel finale stavo morendo. Sorpreso di avercela fatta' : 'Onestamente sono molto Sorpreso di aver tenuto la maglia. Sono molto felice'. Simon Yates tiene la maglia rosa con 56' di vantaggio su Dumoulin anche dopo l'appuntamento che più temeva, la cronometro ...

Allerta Meteo - ancora forte maltempo sull’Italia : allarme bombe d’acqua tra oggi e domani - anche al Sud : 1/17 ...