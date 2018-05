Italia | a economista Carlo Cottarelli incarico di formare governo

Carlo Cottarelli - chi è l'economista che sarà incaricato da Mattarella/ Verso Governo dell'ex BankItalia e Fmi : Carlo Cottarelli, chi è l'economista convocato da Mattarella. Mr Spending review tra Bankitalia e Fmi è chiamato a una nuova impresa, ma la strada è in salita(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 23:21:00 GMT)

Edward Luttwak - la profezia dell'economista e l'ombra nera della miseria : 'Italia - uno Stato fallito' : ... 'Il rischio, visto fuori dall'Italia, è che ci sarà uno Stato fallito, perché si propone di aumentare le spese e non di ridurle, invece di fare progetti per rilanciare economia' #dimartedì pic.

Paolo Savona - l economista candidato al Tesoro 'L euro Un cappio per l Italia' : ...in contropartita della perdita di sovranità economica non è stata accolta e non disponiamo quindi dell'ombrello protettivo che gli sforzi fatti dall'Italia e i fondamentali della nostra economia ...

Governo Lega-M5s - la previsione dell'economista Daniel Gros : 'Programma assurdo - l'Italia sarà isolata' : 'I danni di affermazioni come quelle sull'Europa del contratto Lega-M5s sono spaventosi e di lungo termine, diretti e indiretti'. Daniel Gros , l'economista tedesco che dirige il prestigioso Center ...

L'economista tedesco terrorizza l'Italia : 'Inquietante l'idea di un governo di Matteo Salvini e Di Maio' : Temeva un fax da Bruxelles con il nome del premier, Matteo Salvini . Nel frattempo, è arrivato un pizzino da Berlino, nient'affatto rassicurante per il leader della Lega . Il più influente economista ...

Thomas - economista Ocse - : all'Italia servono tasse progressive sulle rendite : L'Ocse non raccomanda all'Italia di introdurre una patrimoniale, ma suggerisce piuttosto, per ridurre le disparità, di valutare un'aliquota progressiva sulle rendite da capitale e di rendere le tasse ...