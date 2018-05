Irama debutto record con “Piume” il nuovo disco al primo posto su Amazon

domanipress

(Di lunedì 28 maggio 2018) Unfortunato quello di “Plume”, ildi, che ancora prima dell’uscita, prevista il 1° giugno, fa suo il podio della classifica generale diper la versione deluxe e seconda posizione per quella standard. Un successo confermato anche dai pre order su iTunes che si piazzano in cima alla classifica dominando l’intera chart. Sono sette i brani che saranno presenti neldel giovane cantautore: Che ne sai, Un giorno in più, Che vuoi che sia, Voglio solo te, Per sempre, Un respiro e Nera che sarà ilsingolo di lancio. Il brano, che si candida a essere la nuova hit dell’estate, grazie alla sua musicalità leggera e orecchiabile, con un sapore pop ed elettronico inconfondibile, è stato già presentato durante una delle ultime puntate del programma di Maria De Filippi, con un apprezzamento sia della giuria esterna, che dei professori. ...