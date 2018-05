Io c' ero | la folla silenziosa di Mimmo Jodice e i ricordi dei lettori

Il mistero dell’aereo Aer Lingus in volo sulla folla del Royal Wedding : L’immagine ripresa da un elicottero della polizia che volava a 2400 metri. Il volo era in fase di atterraggio

Alfie Evans - fiori e peluche per i funerali/ Sepolto “il piccolo guerriero” : folla commossa al corteo funebre : Si è tenuto oggi a Liverpool diversi giorni dopo la morte il fuenrale di Alfie Evans, il bambino di 23 mesi morto dopo la decisione di medici e giudici di non sostenerlo più(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 18:42:00 GMT)

La Madonna di Fatima arriva in elicottero : folla di fedeli ad accoglierla nel Napoletano : Qualiano , le pale di un elicottero tagliano l'aria sorvolando la città fino al cimitero cittadino. A bordo un passeggero d'eccezione: si tratta della Madonna di Fatima. La statua benedetta è calata ...

Napoli - fermato migrante del Gambia : "Mi chiesero di lanciarmi con un'auto sulla folla - ho detto no" : A carico del presunto terroristaislamico c'è unvideo in cui giura fedeltà al califfo Al Baghdadi. Ilvideo è stato pubblicato su Telegram dove il 21enne avrebbe ricevuto la richiesta di lanciarsi sulla follaa bordo di un'auto. E' stato fermato all'uscita della moschea diLicola, in provincia di Napoli

Furgone sulla folla a Toronto - ci sarebbero morti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Arrestato per stupro - folla inferocita lo lega e lo lancia nella gabbia con i coccodrilli : L'uomo portato fuori dalla cella di sicurezza e poi brutalmente picchiato e rinchiuso in una gabbia con i rettili perché accusato di aver aggredito sessualmente una donna.Continua a leggere

Germania - auto sulla folla a Muenster : ci sarebbero vittime : Un veicolo è piombato sulla folla a Muenster, in Germania. Ci sarebbero morti e feriti. Lo riferisce lo Spiegel online.

Sospettano abbia stuprato una bambina di 8 anni - viene ucciso dalla folla inferocita : L'uomo, di 25 anni, sospettato di aver stuprato una bambina di 8 anni, è stato tirato fuori da casa e linciato da una folla di circa 50 persone ed è morto a causa delle gravi ferite riportate.Continua a leggere

Vomero - folla di fedeli alla Via Crucis guidata dal cardinale Sepe : Centinaia di persone hanno calcato le strade del Vomero per celebrare il rito della Via Crucis nel venerdì santo. Da piazza Degli Artisti, attraverso Via Luca Giordano fino a piazza...

Ibrahimovic è sbarcato in MLS : folla in delirio all’aeroporto : Ibrahimovic è sbarcato in MLS: folla in delirio all’aeroporto Non c’era la Tour Eiffel come a Parigi, ma lo stesso pubblico in delirio. Zlatan Ibrahimovic è sbarcato a Los Angeles, pronto per la nuova avventura in MLS con la maglia dei Los Angeles Galaxy. Ad attenderlo e a vestirlo di gialloblù c’erano migliaia di tifosi […]