Investire sul dollaro | dobbiamo ancora dare peso alle parole di Trump?

Dompé - Investire sul 4.0 è un obbligo per il settore farmaceutico : In un mondo di farmaci sempre più personalizzati le nuove tecnologie It chiedono un maggiore dialogo tra genomica e big data, per gestire quella enorme mole di dati che, appunto, portano al farmaco '...

Padoan : «l'Italia deve Investire sulla formazione e sul capitale umano» : La formazione è la strategia chiave sia a livello macroeconomico che a livello microeconomico. Lo ha detto oggi il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan, presente a Bergamo al Giuramento degli allievi ufficiali dell'Accademia della Guardia di finanza,

Manchester City - Guardiola : 'Investiremo 1000 milioni sul calciomercato...' : TORINO - Lo ha detto con il sorriso ma, viste le possibilità del Manchester City , potrebbe tranquillamente trasformarsi in ghigno. Pep Guardiola , ai microfoni di Sport Bild, ha parlato di calciomercato e delle prossime trattative dei campioni d'Inghilterra: ' Investiremo tanti soldi, magari 1000 milioni di euro... '. Una risata e poi la spiegazione: ' ...

Prima Trimestrale Tesla 2018 - ecco cosa attendersi e come Investire sul breve termine : ... è ben chiaro che gli analisti e gli osservatori di tutto il mondo vorrebbero trarre validi spunti dallo start del nuovo esercizio. E gli investitori, in tale ambito, non sono certamente da meno. ...

27/04/2018 - Morti sul lavoro - dato in aumento. Uilm "Investire nella formazione" : Eppure la formazione è l'unica arma per far arretrare le stragi in fabbrica , ma il mondo del lavoro è diventato instabile e quindi i giovani non vengono adeguatamente formati. Inoltre andrebbero ...

Ottimismo sull'equity : come e dove Investire. I driver nel breve : La banca americana si aspetta che l'economia globale continuerà a migliorare ad un ritmo superiore alla media, confidando anche nei risultati societari del primo trimestre di quest'anno che ...

Dove Investire oggi sul mercato? : Investimenti redditizi, quale scegliere? Una domanda che, utilizzando un gioco di parole, rientra a pieno titolo in quelle da 1 milione di dollari. Perché il mercato da qualche anno a questa parte è ...