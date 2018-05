Inter su Chiesa e Badelj o Praet | no a Mourinho e Guardiola per Skriniar

Loredana Lecciso attaccata dai fan di Romina : Interviene Dalla Chiesa : Romina Power, Loredana offesa dai suoi fan: le parole di Rita Dalla Chiesa Loredana Lecciso ha postato pochi minuti fa una foto con sua figlia Jasmine e Al Bano, scatenando l’ira dei fan di Romina Power. La rabbia con cui sono stati scritti alcuni commenti è stata talmente alta che è dovuta intervenire anche Rita Dalla Chiesa attraverso un commento. La foto non aveva nulla a che fare con la cantante statunitense o con il loro contestato ...

L'Ente protezione animali scrive a Barbara d'Urso e Interviene Rita Dalla Chiesa : cos'è successo in diretta al GF15 : FUNWEEK.IT - Ci aspettavamo francamente un trattamento più severo nei confronti di Filippo Contri, finito alla gogna per aver raccontato ai coinquilini e a mezza Italia come educa il proprio doberman. ...

Inter al lavoro per Chiesa - che gradisce : Secondo la Gazzetta dello Sport , il Napoli ha fatto i primi sondaggi, ma l'Inter ha il vantaggio di poter contare su un gradimento dell'entourage del giocatore , frutto di una semina fatta per tempo.

Inter : Chiesa - Verdi - Kluivert e... Spalletti vuole volare a destra : In questo caso il sale è sulle ali. Con l'Inter in prima fila nella caccia ad un talento che sulla fascia destra faccia la differenza lì davanti al fianco di Icardi e Perisic. Nella lista di Ausilio e ...

La ragazza festeggia la laurea di fronte alla chiesa - ma il parroco non gradisce. Il suo Intervento è da cartellino rosso : Nella città di La Plata, in Argentina, i neolaureati sono soliti festeggiare con parenti e amici girando diversi luoghi del centro e concludendo il tour in Plaza Moreno. Una ragazza, dopo aver conseguito la laurea in Comunicazione sociale, sta completando il suo tour e decide di farsi fotografare usando come sfondo la Cattedrale. Lungo le scalinate della chiesa però la attende il parroco che non gradendo la goliardia la allontana a pedate. Il ...

Tutti pazzi per Chiesa : sogno di Inter e Napoli - Monchi tratta con la Fiorentina : Come riportato dalla Gazzetta dello Sport , il direttore sportivo giallorosso Monchi vuole essere aggiornato dalla società viola su eventuali trattative per Chiesa, dall'Italia e dall'estero. L'...

Domenico Don - il prete che riempie la chiesa tra battute e Interrogazioni durante la messa : Il parroco veneto tra battute e modi stravaganti riesce a fare il tutto esaurito alle sue funzioni religiose.Continua a leggere

Napoli - la strategia per Chiesa : tanti Interessamenti - la Fiorentina... : Il nodo più grande, sul mercato, è quello relativo a Federico Chiesa . Dovrà essere il giocatore, in accordo con il padre, a fare chiarezza. Come scrive Il Corriere dello Sport , il calciatore piace in Italia come all'estero. E al Napoli . Tutti hanno una strategia. Valutazione: circa sessanta milioni di euro, magari con un ingaggio triplicato . A Firenze la certezza ...

Il Precetto Interforze nella chiesa cattedrale di “S. Lorenzo” : Viterbo. Il 27 marzo 2018 ha avuto luogo, presso la chiesa cattedrale di “San Lorenzo”, uno dei più antichi luoghi

Aversa - chiesa del Seggio a rischio crollo : si attende una tragedia prima di Intervenire? - : Aversa " Se dovesse accadere sarebbe un disastro annunciato di cui si conoscono fin da oggi responsabilità e responsabili. Parliamo del possibile crollo del convento Sant'Antonio al Seggio, il primo ...