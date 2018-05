Inter | la Roma ha chiesto Dalbert | ma non è da sola No al prestito | le opzioni

Festa del Fatto - Giovanna Trinchella Intervista Marcello Fonte e Edoardo Pesce : “Dogman da Roma a Cannes”. Rivedi l’evento : Termina con un appuntamento esclusivo la Festa del Fatto Quotidiano al Circolo Fuori Orario di Taneto di Gattatico, Reggio Emilia. “Dogman: da Roma a Cannes” con Marcello Fonte e Edoardo Pesce L'articolo Festa del Fatto, Giovanna Trinchella intervista Marcello Fonte e Edoardo Pesce: “Dogman da Roma a Cannes”. Rivedi l’evento proviene da Il Fatto Quotidiano.

Calciomercato Serie A - ecco i primi botti : Napoli pazzesco - colpi di Juve - Roma ed Inter - le medio-piccole scatenate [FOTO] : 1/26 Calciomercato ...

Danovaro lascia la Roma e passa all'Inter : MILANO - Nuovo innesto nella compagine dirigenziale dell'Inter. Si tratta di Luca Danovaro, in arrivo dalla Roma dove ha avuto il merito di trovare il ricco sponsor di maglia recentemente firmato ...

Nuovo direttore marketing per l’Inter : dalla Roma arriva Danovaro : I nerazzurri puntano a rafforzare la direzione commerciale dopo decisione di non rinnovare l'accordo con Infront L'articolo Nuovo direttore marketing per l’Inter: dalla Roma arriva Danovaro è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Perché la Casa Internazionale delle donne di Roma è sotto attacco : A Roma l’amministrazione guidata dalla prima sindaca donna della città minaccia di chiudere uno dei luoghi storici del movimento femminista italiano. Leggi

Internazionali d’Italia Roma 2018 - Angelo Binaghi : “Le cifre certificano la bontà del nostro lavoro” : Gli Internazionali d’Italia andati in scena a Roma si sono rivelati un successo, sia in termini di organizzazione, sia in termini di pubblico. A “Il Tempo” il presidente della Federtennis, Angelo Binaghi, ha tracciato il bilancio dell’edizione 2018, che ha visto il trionfo dell’ucraina Elina Svitolina e dell’iberico Rafael Nadal. Il numero uno del tennis italiano ha dichiarato: “Mettere in piedi un ...

Roma - parla la donna stuprata dal branco : "Mi volevano ammazzare" | Guarda la videoIntervista : E' stata costretta a salire su un'auto ed è stata abusata da 4 persone. "Mi hanno minacciata con un coltello e mi hanno presa a morsi", racconta

Roma - allarme boma alla Stazione Termini/ “Luce Intermittente in una borsa!” - ma era un lumino per i defunti : Roma, allarme bomba alla Stazione Termini: "luce intermittente e rossa in un borsone", ma era solo un lumino per defunti nei cimiteri. Nella borsa solo indumenti vecchi(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 19:27:00 GMT)

Calcio - Champions League 2018-2019 : tutte le fasce per il sorteggio. Juventus testa di serie - Inter in quarta - Napoli in seconda e la Roma… : La Champions League 2018-2019 prenderà forma soltanto il 30 agosto quando a Montecarlo si svolgerà il sorteggio della fase a gironi. Alla massima competizione continentale parteciperanno 32 squadre che come sempre saranno divise in 8 gironi da 4 formazioni ciascuno (le prime due accedono agli ottavi di finale). Ben 26 squadre sono già certe della partecipazione alla prossima Champions League, le altre sei usciranno dai lungi preliminari/playoff ...

Inter - Spalletti sfida la Roma : tutti gli obiettivi sul mercato da Verdi a Kluivert : Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , i sogni sono due figli d'arte: Federico Chiesa , Fiorentina, e Justin Kluivert , Ajax, . A centrocampo Interessano Strootman , Roma, , William Carvalho , ...

Carfagna : grave snaturare spazio storico Roma come casa Internazionale Donne : Carfagna: mi unisco a voce a chi chiede salvaguardia casa Internazionale Donne Roma – Di seguito la nota del vice presidente della Camera e deputata di Forza Italia, Mara Carfagna. “Voglio unire la mia voce a quella di chi in queste ore chiede che sia salvaguardata nella sua autenticità l’esperienza della casa Internazionale delle Donne di Roma. Contro la quale è stata presentata e approvata una mozione in consiglio comunale ...

Internazionali d'Italia 2018/ Roma : Nadal eterno e fortunato - Zverev già grande - Svitolina "closer" : Internazionali d'Italia 2018: il bilancio del torneo di Roma, vinto da Rafa Nadal ed Elina Svitolina. Finalmente al Foro Italico ha brillato anche l'azzurro, ma solo in ambito maschile(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 12:43:00 GMT)

Fasce Champions League 18/19 : dubbio Roma - sorride il Napoli e l’Inter… : Champions League 18/19, dopo l’ufficializzazione delle squadre che parteciperanno alla competizione, è stato possibile abbozzare le Fasce del sorteggio La Champions League 18/19 va delineandosi. Dopo la serata di ieri, il quadro delle partecipanti alla competizione è molto più chiaro, con l’ultima italiana a qualificarsi che è stata l’Inter, al termine di un incontro al cardiopalmo vinto contro la Lazio. Come noto invece, la ...