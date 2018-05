Inter | de Vrij | ' Ho firmato un contratto di cinque anni | qui crescerò ancora'

Lazio-Inter - De Vrij : 'Chi mi conosce sa che ho dato tutto' : ROMA - Stefan De Vrij prova a mettersi alle spalle la serata sfortunata di con cui ha salutato il popolo biancoceleste. Dal ritiro della nazionale olandese, il difensore torna a parlare di quanto ...

Spalletti : 'Rinnovo - non ci sono novità. Sarri? Gli lascio la panchina dell'Inter. Lautaro è pronto - de Vrij e Asamoah...' : Magari non abbiamo fatto tutti i passi avanti che i campioni del mondo di chiacchiere si aspettavano' SUI NUOVI ACQUISTI - De Vrij, Lautaro e Asamoah mostrano che i nostri sono dirigenti sono attenti ...

Lazio-Inter - spunta un retroscena clamoroso sul caso De Vrij! : De Vrij ha vissuto una serata dalle mille emozioni, Lazio-Inter è stata l’ultima gara giocata con la maglia del club capitolino-- Lazio-Inter ha fatto molto discutere a causa del caso De Vrij. Il calciatore, che ha già firmato con l’Inter per la prossima stagione, si è trovato ad affrontare un discreto conflitto d’interessi nell’ultima giornata nella quale i nerazzurri hanno conteso alla Lazio la qualificazione alla Champions League. Ebbene, ...

Stefan De Vrij - Lazio-Inter : perché lo hanno costretto a giocare contro tutti? : Il difensore De Vrij Stefan, 26 anni, olandese di Ouderkerk aan den IJssel, faccia da bravo ragazzo, piange sul prato dell'Olimpico: sono le 22.45 circa di domenica 20 maggio e la Lazio non si ...

Inter - Ausilio : 'In altri paesi de Vrij non sarebbe stato un caso' : 'Il lavoro di Spalletti - aggiunge Ausilio ai microfoni di Radio Anch'io lo sport - è stato positivo, c'è da costruire un'Inter migliore'. Il Mercato? 'Smentisco - sottolinea Ausilio - l'Interesse di ...

