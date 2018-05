Intelligenza artificiale | il futuro è già qui

Kate Crawford al Wnf : “L’Intelligenza artificiale non nasce affatto intelligente” : (Foto: Wired) C’è un problema con il tipo di intelligenza artificiale che stiamo sviluppando: è incredibilmente parziale e, con le decisioni che sarà chiamata a prendere in misura sempre maggiore, può mettere a rischio il benessere di una cospicua fetta di popolazione, non solo negli Stati Uniti ma anche altrove. A parlarne sul palco del Wired Next Fest 2018 è salita Kate Crawford, una delle massime esperte del tema nonché Distinguished ...

TOBi - l’Intelligenza artificiale per i clienti di Vodafone : Per ricaricare il proprio credito telefonico in negozio o al telefono con un operatore si impiegano in media tre minuti. Che diventano 30 secondi se si utilizza l’app MyVodafone. O addirittura 18 se ci si affida a TOBi, il nuovo assistente sviluppato dalla multinazionale britannica. “E buona parte di questo tempo lo impieghiamo noi a digitare il messaggio”, ha sottolineato Claudio Raimondi, responsabile Digital e Intelligenza ...

Facebook/ Allena l'Intelligenza artificiale con le foto dei gattini su Instagram : I sistemi di riconoscimento di Facebook hanno sviluppato il riconoscimento delle immagini postate su Instagram grazie agli hashtag, ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 14:56:00 GMT)

Intelligenza artificiale - gli algoritmi formattano cervelli. E scrivono contratti di governo : E’ sempre più dibattuto il tema sull’Intelligenza artificiale; come sostenuto su una nota rivista che affronta le problematiche sottese alle nuove tecnologie, “…improvvisamente, l’Intelligenza artificiale è dappertutto. Si pone come il prossimo Mozart che ascolterai rapito, come il prossimo Cezanne che ammirerai al MoMA, come una sorta di premuroso cameriere”. Guardando al concreto, però, nessuno sa di cosa si tratti e, specialmente, quali siano ...

A SPS Italia il focus è su Digital Transformation e Intelligenza Artificiale : ... complice anche la disponibilità di nuove tecnologie e nuovi paradigmi che stanno traghettando un settore così centrale dell'economia Italiana verso lidi più promettenti, il momento politico del ...

Londra vuole usare l’Intelligenza artificiale per anticipare la diagnosi del cancro : Il primo ministro britannico Theresa May ha un piano per finanziare lo sviluppo di tecnologie di intelligenza artificiale da usare nella ricerca contro il cancro e nella medicina, in particolare nella diagnosi precoce. Il progetto intende ridurre il numero dei decessi dovuti ad una diagnosi tardiva, e stima di poter diagnosticare precocemente i tumori alla prostata, alle ovaie, ai polmoni e all’intestino per 50mila persone annualmente, ...

Intelligenza artificiale e blockchain per difendere il Made in Italy in agricoltura : Puntando sull'innovazione è possibile, non solo recuperare efficienza, ma anche mettere in moto un circolo virtuoso di crescita che coinvolga tutti i settori dell'economia', ha dichiarato Simonetta ...

Se i videogiochi si evolvessero in tempo reale grazie all’Intelligenza artificiale : Giocare a Super Mario contro nuovi nemici, nuovi ostacoli da superare e un numero infinito di livelli. Oppure a Doom, ma con mappe completamente rivoluzionate. In entrambi i casi, con un livello di difficoltà creato su misura sul giocatore, mai troppo difficile né troppo facile, ma adeguato ad assicurargli il divertimento. Ecco alcune delle applicazioni possibili del nuovo algoritmo costruito da un team internazionale di ricercatori guidati ...

Robert Downey Jr. in una docu-serie sull’Intelligenza artificiale su Youtube : Chi meglio di Tony Stark, il miliardario appassionato di tecnologia avanzata può giocare a fare il divulgatore scientifico sul tema dell’ Intelligenza artificiale? Robert Downey Jr. e Youtube stanno sviluppando un progetto insieme: una docu-serie, per ora ancora senza titolo, di otto episodi, che approfondirà le tematiche legate all’AI, in cui interverranno scienziati, esperti di tecnologia, ingegneri, filosofi. La star di Iron Man e ...

LG Q7 è ufficiale con una Intelligenza artificiale rinnovata e molte novità rispetto a Q6 : LG annuncia ufficialmente il nuovo medio gamma LG Q7, con parecchie novità rispetto al predecessore, a partire da una intelligenza artificiale decisamente più evoluta. L'articolo LG Q7 è ufficiale con una intelligenza artificiale rinnovata e molte novità rispetto a Q6 proviene da TuttoAndroid.

La Cina sarà presto leader mondiale nello sviluppo di Intelligenza artificiale? : La municipalità cinese di Tianjin ha annunciato il progetto di creare un fondo di quasi 16 miliardi di dollari (100 miliardi di yuan) per sostenere l’industria dell’Intelligenza artificiale, e sviluppare una serie di tecnologie di nuova generazione, riferisce Reuters. I soldi saranno raccolti da istituzioni finanziarie cinesi ma anche dal settore privato domestico ed estero. La città portuale, situata a 100 Km a ...

Intelligenza artificiale e Stupidità Naturale Cosa può fare più danni? : Vogliamo davvero essere costretti ad espatriare su Marte? La scienza non è neutra, bensì viene diretta dagli investimenti destinati ad una branca piuttosto che a un'altra. Dobbiamo metterci a ...

Intelligenza artificiale : per 6 manager su 10 aziende e lavoratori non sono pronti a usarla : Dalla logistica (58%), ai servizi finanziari (45%) all’automotive (36%): per un manager su 2 (51%) l’Intelligenza artificiale può creare business e portare vantaggi in diversi ambiti. Tuttavia il 59% dei soggetti monitorati riscontra – nelle aziende e nei lavoratori – una certa impreparazione nell’affrontare le sfide dovute all’avvento delle nuove tecnologie. Le prime si trovano a fare i conti con la riorganizzazione strutturale (34%) e la ...