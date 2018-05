Insulti e pugni fuori un ristorante | colpevole di essere vegano

Blastingnews

(Di lunedì 28 maggio 2018) La discriminazione è un tema cogente negli ultimi decenni. Da quella di natura razziale a quella territoriale, passando naturalmente per quella politica, tutte le forme di discriminazione derivano da una concezione di 'diverso' la quale è si caratterizza sempre per la sua ampiezza. Quello che è successo pochi giorni fa a Milano ne è un esempio. Un uomo di 32 anni stava cenando con il fratello in un, in via Monte Nero, quando all’improvviso è stato preso di mira, a colpi di, per la tipologia di cibo che stava consumando. Invettive che gli sono state rivolte da un diciottenne appenadal locale. La vittima, comportandosi distintamente, in un primo momento riesce ad ignorare il fiume di parole offensive che non solo lui, ma tutto il, continuava a subire, ma arrivato al culmine della pazienza, si è sentito in dovere di reagire e porre fine a quello ...