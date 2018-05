Insieme per costruire un sogno

Tiziano Ferro e Timbaland Insieme per il nuovo album del cantautore : Indietro 28 maggio 2018 2018-05-28T14:27:42+00:00 ROMA – Che ci fanno Tiziano Ferro e Timbaland? I due artisti stanno collaborando per il nuovo album del cantautore di Latina. Tiziano, direttamente dall’America dove si trova, ha condiviso su Twitter una foto insieme a quello ha definito il suo “idolo da sempre”. Produttore di Justin Timberlake, Jay-Z, Sean […] L'articolo Tiziano Ferro e Timbaland insieme per il nuovo album del cantautore ...

Incontinenza : uro-ginecologi e ostetriche Insieme per “Donna=Disagio? Mai più!” : Grande successo per il 27° Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana di Urologia Ginecologica e del Pavimento Pelvico (AIUG). L’evento si è svolto a Lucca dal 24 al 26 Maggio e ha coinvolto oltre 1.000 professionisti provenienti da tutta Italia e si è composto di tre giornate di lavoro, con tavole rotonde, letture e video/live surgery. Sabato 26 il congresso si è concluso con una tavola rotonda aperta al pubblico in collaborazione con ...

Terminator Genisys - Arnold Schwarzenegger e la Regina dei Draghi Insieme per salvare l’umanità : La saga di Terminator ha scritto tra le pagine più roboanti del cinema americano. Nel 1984, per conquistare il pubblico, si misero insieme cyborg assassini, una donna tosta come poche e la minaccia di un futuro devastato dalle macchine nel quale c’era poco spazio per l’umanità. Per rendere tutto ciò molto più muscolare, con scene d’azione dove frenesia ed esplosioni andavano di pari passo, si scelse come protagonista Arnold Schwarzenegger, già ...

Per il 31 maggio lo Xiaomi Mi Band 3 - Insieme al Mi8 : Lo Xiaomi Mi8 il prossimo 31 maggio dividerà il palco con un altro accessorio molto atteso, e che forsi molti degli appassionati non si aspettavano di veder presentato così presto: il riferimento è allo Xiaomi Mi Band 3, la nuova generazione di activity tracker di cui vi avevamo già parlato ad inizio mese, pizzicata come fu al polso di Lei Jun nel corso del Black Shark Gaming Phone. Il produttore avrebbe testato l'accessorio nell'arco degli ...

Bari - al via le udienze nelle tende : avvocati e magistrati sfilano Insieme per protesta : Le tre tensostrutture della Protezione civile da oggi ospitano i processi. Alle 13,30 la manifestazione che si chiuderà con un incontro con il vicepresidente...

Lascia il figlioletto solo a casa per andare a rubare : arrestata Insieme al compagno : E' uscita per andare a rubare Lasciando a casa da solo il figlio di sei anni. Poi è stata arrestata dai carabinieri insieme al marito mentre stava facendo da palo all'uomo, che si era appena...

Sostenibilità : Milano e Politecnico Insieme per area metropolitana 'green' : Vogliamo rigenerare la città anche sotto questo punto vista, affinché possa identificarsi, come accade per altre grandi città del mondo, con i suoi parchi urbani", ha aggiunto. Tra gli obiettivi di ...

Sostenibilità : Milano e Politecnico Insieme per area metropolitana 'green' : Milano, 25 mag. (AdnKronos) - Più verdi, vivibili e resilienti. Così saranno la Milano del 2030 e la sua area metropolitana negli obiettivi del nuovo Piano di Governo del Territorio cui il Comune sta lavorando. Se ne è parlato alla Triennale di Milano, alla presenza del sindaco Giuseppe Sala e dell'

GIULIA DE LELLIS E JEREMIAS RODRIGUEZ STANNO Insieme? / Foto - pose da diva per lei sui social : JEREMIAS RODRIGUEZ sta corteggiando GIULIA De LELLIS? La sua confessione sul settimanale Nuovo apre a qualsiasi scenario, ma lei si mostra come una diva sui social.(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 15:08:00 GMT)

Enel : e- distribuzione e Imprese Forestali Triveneto Insieme per la sicurezza : Belluno, 25 mag. (AdnKronos) – Obiettivo sicurezza totale: è questo l’impegno e-distribuzione, Consorzio Imprese Forestali del Triveneto e il Centro Formazione e sicurezza di Sedico che organizzano il primo evento bellunese di formazione specificatamente dedicato alle Imprese Forestali e ai tecnici del settore sul tema degli interventi in prossimità di linee elettriche.L’iniziativa punta a valorizzare e arricchire il patrimonio ...