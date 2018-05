Innovation Alliance | 5 grandi rassegne

Lombardia : al via domani summit Global Trade and Innovation Policy Alliance : Milano, 16 mag. (AdnKronos) - Il presidente del Consiglio regionale della Lombardia Alessandro Fermi porterà domani, giovedì 17 maggio, i saluti dell’istituzione regionale all’apertura della giornata clou del summit annuale del Global Trade and Innovation Policy Alliance, che si terrà a partire dall