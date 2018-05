Inizio di settimana con temporali a tratti forti Ecco le regioni più a rischio

Inizio settimana con codice giallo per piogge e temporali : Provincia - Nella giornata di lunedì 21 assisteremo per la prima parte della giornata ad un cielo prevalentemente soleggiato, con qualche velatura, che tenderà a coprirsi nel pomeriggio. Previste ...

Meteo - Inizio di settimana all’insegna del maltempo : piogge diffuse su tutta l’Italia : Dopo un weekend soleggiato tornano le piogge su gran parte della Penisola, in particolare sulle regioni centro-settentrionali, con conseguente calo delle temperature. Un miglioramento delle condizioni Meteo è atteso solo a partire dal prossimo venerdì 25 maggio, con l'arrivo dell'anticiclone africano Scipione.Continua a leggere

Paolo Fox / Oroscopo di oggi 23 aprile 2018 : Inizio di settimana molto particolare per lo Scorpione : Oroscopo di Paol Fox di oggi 23 aprile 2018. Previsioni segno per segno: Bilancia in difficoltà, Sagittario fiducia da recuperare. L'Ariete pronta a reagire, c'è voglia di fare grandi cose.(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 17:22:00 GMT)

Oroscopo di domani 23 aprile 2018 : ecco chi avrà un Inizio settimana 'esplosivo' : L'Oroscopo di domani 23 aprile è pronto a rilasciare il frutto di attenti studi astrologici riguardanti la giornata del prossimo lunedì. Vediamo di mettere "nero su bianco" il pensiero delle stelle, giusta conseguenza dell'Astrologia applicata ai singoli segni. domani, lunedì 23 di aprile ad essere sulla cresta dell'onda saranno gli amici nativi in Pesci: al laborioso segno d'Acqua gli astri hanno riservato la posizione "top del giorno". Per ...

“Si sono dati da fare”. GF - è successo : due concorrenti vanno al sodo. Non è passata neanche una settimana dall’Inizio del reality ma gli ormoni sono scatenati e quei due si lasciano andare. Lei - però - è già pentita… : È iniziato da neanche una settimana ma già sta facendo parlare. Il Grande Fratello, ovvio. sono bastati pochi giorni per far saltare i nervi ad alcuni concorrenti (che già hanno litigato per benino); a farne piangere altri; a scatenare l’ormone. E su questo avremmo messo la mano sul fuoco. Durante una della ultime puntate di Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso ha raccontato ai fan tutto ciò che sta succedendo all’interno della casa e ha svelato ...

Temperature in progressivo rialzo a Inizio settimana - arriva il caldo al Nord : Roma - La nuova settimana inizia con un campo di alta pressione che cerca di impossessarsi del Mediterraneo centrale, anche se troverà non pochi ostacoli almeno in un prima fase. Lungo il bordo inferiore dell'alta pressione che sta posizionando i suoi massimi barici sull'Europa centro-settentrionale rimarrà infatti aperto un canale di correnti Nordorientali che trasporteranno a fasi alterne masse di aria a tratti instabile ...

Inizio settimana ancora instabile con Piogge e Temporali : Il tempo della nuova settimana, vedrà ancora condizioni di instabilità a seguito dello spostamento del vortice di bassa pressione dal Nord Africa sul Sud Italia. Le regioni che risulteranno più coinvolte saranno quelle centro-meridionali. Il tempo giorno per giorno Lunedì, il tempo risulterà variabile con Piogge che saranno probabili al mattino al Nord Est e […]

Meteo - arriva la primavera : Inizio settimana instabile - poi caldo e finalmente sole : ROMA - Dovremmo quasi esserci, un altro paio di giorni di pioggia e atmosfera da Blade Runner e poi dovrebbe arrivare finalmente la primavera. Quella con il caldo anche la sera, le finestre aperte in ...

Meteo - arriva la primavera : Inizio settimana instabile - poi caldo e finalmente sole : Temporali diffusi fino a mercoledì ma temperature in graduale aumento con picchi fino a 24-25 gradi. Dal 19 l'alta pressione invade l'Italia. Bel tempo anche...

Meteo : Inizio settimana tra nuvole e temporali - poi arriva il caldo : Primi giorni di settimana all'insegna del tempo fortemente instabile su tutte le regioni d'Italia con locali temporali e grandinate su molte regioni.Continua a leggere

Inizio settimana ancora instabile con Piogge e Temporali : Il tempo della nuova settimana, vedrà ancora condizioni di instabilità a seguito dello spostamento del vortice di bassa pressione dal Nord Africa sul Sud Italia. Le regioni che risulteranno più coinvolte saranno quelle centro-meridionali. Il tempo giorno per giorno Lunedì, il tempo risulterà variabile con Piogge che saranno probabili al mattino al Nord Est e […]

Previsioni Meteo - fine settimana dal sapore primaverile sull’Italia - ma ad Inizio settimana ritornano piogge e temporali : 1/13 ...

PAOLO FOX - OROSCOPO SETTIMANALE 1 AL 7 APRILE 2018/ Ariete e Cancro buon Inizio! (Mezzogiorno in Famiglia) : Classifica dei segni di PAOLO Fox a Mezzogiorno in famiglia per la settimana dal 1 al 7 APRILE, momento ottimo per Gemelli, Toro e Vergine, che vive un periodo senza ombre(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 09:52:00 GMT)

Meteo : Inizio di settimana all’insegna di pioggia e freddo - ma a Pasqua ci sarà il sole : A partire da lunedì 26 marzo ci saranno ancora freddo e pioggia su gran parte dell'Italia, ma già da metà settimana le temperature saranno in rialzo ovunque, soprattutto al Sud, dove si attende una Pasqua e Pasquetta all'insegna del caldo e del sole. Ma attenzione alle alluvioni a Nord Est.Continua a leggere