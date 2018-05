Incontinenza | uro-ginecologi e ostetriche insieme per “Donna=Disagio? Mai più!”

meteoweb.eu

(Di lunedì 28 maggio 2018) Grande successo per il 27° Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana di Urologiaca e del Pavimento Pelvico (AIUG). L’evento si è svolto a Lucca dal 24 al 26 Maggio e ha coinvolto oltre 1.000 professionisti provenienti da tutta Italia e si è composto di tre giornate di lavoro, con tavole rotonde, letture e video/live surgery. Sabato 26 il congresso si è concluso con una tavola rotonda aperta al pubblico in collaborazione con Coldiretti Donne Impresa. Durante questo incontro sono stati affrontati i temi legati alla salute della donna ed in particolare quello dell’urinaria, una patologia “benigna” ma che interessa almeno 3 milioni di donne in Italia e che incide pesantemente sulla loro qualità della vita. “Il problema è che – come è stato evidenziato dagli specialisti della AIUG durante l’intero Congresso – molte donne, spesso per vergogna, non ...