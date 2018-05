Incendio di rifiuti | truffa e furto d' auto | denunciate tre persone

Vigorovea - Incendio in ditta smaltimento rifiuti/ Fiamme domate nella notte - "nessun pericolo particolare" : Vigorovea, incendio in ditta smaltimento rifiuti: operazioni di spegnimento durate tutta la notte, Fiamme domate ma ancora ignote le cause. L'appello del sindaco(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 09:18:00 GMT)

Roma : Incendio al Colosseo - viveva tra i rifiuti : Roma – Le conseguenze dell’Incendio divampato la scorsa notte alle 3 in un appartamento a due passi dal Colosseo potevano essere ben peggiori. In fiamme una casa in cui una donna viveva tra rifiuti e spazzatura di ogni genere. Solo l’intervento dei Vigili del Fuoco ha scongiurato il peggio nell’appartamento al primo piano della palazzina. I pompieri al loro arrivo hanno immediatamente spento l’Incendio scoppiato ...

Venezia : Incendio in impianto di smaltimento rifiuti - fiamme domate : Intervento dei vigili del fuoco nella notte presso l’impianto di smaltimento rifiuti della Veritas in località Fusina, nella città metropolitana di Venezia, per l’incendio di un nastro trasportatore. Le squadre dei pompieri sono riuscite a contenere l’incendio, evitando l’estensione delle fiamme all’intero impianto. Il rogo è stato completamente spento nel giro di un paio di ore. Le squadre sono rientrate all’alba. Le cause ...

La 'Terra dei fuochi' non insegna nulla : Incendio di rifiuti - due denunce : CEGLIE MESSAPICA - Due persone sono state denunciate, una in flagranza di reato dai carabinieri forestali intrvenuti sul luogo dove erano in corso una attività di distruzione di rifiuti speciali ...

Venezia - Incendio in azienda di rifiuti speciali : in corso lo spegnimento degli ultimi focolai : Sono proseguite tutta la notte le operazioni di spegnimento dell’incendio di un’azienda di rifiuti speciali di circa 5000 metri quadri, divampato ieri sera in via Argine di Mezzo a San Donà, in provincia di Venezia. Le squadre dei vigili del fuoco intervenute sono riuscite a circoscrivere l’incendio intorno alle 03:30 di questa mattina: sono ora in corso le operazioni di spegnimento degli ultimi focolai. Sul posto l’Arpav per le misurazioni ...

Devastante Incendio nella ditta smaltimento rifiuti : "Tenete chiuse le finestre" : Enorme incendio lunedì sera alla Se.Fi. Ambiente di via Argine di Mezzo a San Donà di Piave, in provincia di Venezia. incendio San Donà di Piave Le fiamme sono divampate in uno stabilimento...

Incendio nel Veronese : fiamme in un’azienda per il trattamento di rifiuti : Un vasto Incendio e’ divampato nella zona industriale di Povegliano Veronese in un capannone della Sev, un’azienda che si occupa di smaltimento dei rifiuti. I Vigili del fuoco sono impegnati a spegnere l’enorme rogo scoppiato in mattinata; la densa colonna di fumo nero che si alza dall’azienda e’ visibile fino alla periferia di Verona. Sul posto siu trovano anche i carabinieri della Compagnia di Villafranca di ...

Torino - domato Incendio deposito rifiuti plastica/ Pianezza - ultime notizie video : escluso rischio ambientale : Pianezza Torino, incendio ditta di recupero materie plastiche: video, ultime notizie e aggiornamenti sul maxi rogo che ha fatto scattare allerta ambientale. rischio nube tossica