Incarico a Cottarelli | «sì con riserva»  Tronca e Cantone in squadra?

Scontro istituzionale senza precedenti. Incarico a Cottarelli : Il Capo dello Stato non cede alla proposta di Lega e M5s di indicare Paolo Savona al dicastero dell'economia. 'Nessun veto ma sui ministri non posso subire imposizioni. Devo difendere il risparmio degli italiani' ha dichiarato Mattarella -

Governo - Cottarelli accetta l’Incarico con riserva : “Se ottengo la fiducia legge di bilancio poi elezioni nel 2019” : “Il presidente mi ha chiesto di presentarmi in Parlamento con un programma che porti il Paese a nuove elezioni”. Lo dice Carlo Cottarelli, dopo l’incontro al Quirinale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “Ho accettato l’incarico di formare un Governo come mi ha chiesto il presidente della Repubblica. Sono molto onorato come italiano di questo incarico e naturalmente ce la metterò tutta”. “Mi ...

Carlo Cottarelli ha ricevuto l’Incarico per un governo - ecco come cambiano le geometrie politiche : (Foto: Uk in Italy / flckr.com) Dopo la defezione di Giuseppe Conte, il capo dello Stato Sergio Mattarella ha convocato Carlo Cottarelli, che è salito al Colle alle 11:30, zaino in spalla e sorridente, per ricevere formale incarico di formare un governo particolarmente attento alle necessità contabili dell’Italia. Cottarelli è un economista, nato a Cremona nel 1954, ha lavorato prima per Bankitalia e poi per il Fondo monetario internazionale ...

Chi è Carlo Cottarelli : l’ex commissario alla spendig review verso l’Incarico da premier : Carlo Cottarelli (Foto Federico Ferramola / LaPresse) L’economista Carlo Cottarelli è salito al Quirinale per ricevere dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella l’incarico di formare il governo, dopo la rinuncia di Giuseppe Conte, il primo ministro indicato da Movimento 5 Stelle e Lega. Solo qualche mese fa lo stesso Cottarelli, interpellato dal Fatto quotidiano, definiva improbabile l’ipotesi di una sua chiamata in causa in veste ...

Carlo Cottarelli al Quirinale per l'Incarico a premier : Tocca a Carlo Cottarelli. L'economista, trolley e zainetto al seguito, è arrivato al Quirinale, come previsto, attorno alle 11.30. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si affida a lui per superare l'impasse politica dopo il tentativo fallito da Giuseppe Conte a seguito del veto del capo dello Stato su Paolo Savona ministro dell'Economia.Nato a Cremona nel 1954, dopo venticinque anni al Fondo Monetario e sei alla Banca ...