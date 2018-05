Incarico a Cottarelli | «Senza fiducia voto dopo agosto | altrimenti nel 2019 dopo legge di

Governo - diretta – Mattarella affida l’Incarico a Cottarelli. “Senza fiducia elezioni entro agosto”. Salvini : “La riforma elettorale è priorità”. Di Maio : “Da Mattarella atto ignobile” : Un programma di Governo per portare l’Italia al voto: senza fiducia in autunno, altrimenti a inizio 2019. L’ex commissario alla revisione della spesa Carlo Cottarelli ha ricevuto l’incarico da Sergio Mattarella per formare un esecutivo “neutrale”, i cui membri si impegneranno a non candidarsi alle elezioni. Contattato già nella tarda serata di ieri, dopo la rinuncia al mandato di Giuseppe Conte e lo stop al Governo ...

Governo - Mattarella affida l’Incarico a Cottarelli. Lui : “Senza fiducia elezioni dopo agosto - altrimenti a inizio 2019” : Un programma di Governo per portare l’Italia al voto: senza fiducia in autunno, altrimenti a inizio 2019. L’ex commissario alla spending review Carlo Cottarelli ha ricevuto l’incarico da Sergio Mattarella per formare un esecutivo “neutrale”, i cui membri si impegnino a non candidarsi alle prossime elezioni. Contattato già nella tarda serata di ieri, dopo la rinuncia al mandato di Giuseppe Conte e lo stop al Governo ...

Mercato in tensione : cosa accadrà dopo l'Incarico a Cottarelli? : Come era prevedibile che accadesse, la nuova settimana si è aperta nel segno di una forte incertezza per gli asset italiani, ancora fortemente condizionati da una situazione politica che si conferma intricata e priva di una soluzione definitiva almeno per il momento. Tensioni su azionario e obbligazionario italiani A Piazza Affari il Ftse Mib questa mattina ha avviato gli ...

