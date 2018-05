Incarico a Cottarelli | «Senza fiducia elezioni dopo agosto | altrimenti dopo legge di

Governo : Cottarelli riceve l'Incarico. E adesso - cosa succede? : L'intervista" url="https://www.vanityfair.it/mybusiness/news-mybusiness/2018/03/06/carlo-Cottarelli-con-lega-e-5-stelle-i-conti-non-tornano-economia-programmi-elettorali-elezioni-2018"] [cn_read_more ...

Governo : Cottarelli riceve l’Incarico. E adesso - cosa succede? : Dopo il passo indietro di Giuseppe Conte, c’è un nuovo premier incaricato: Carlo Cottarelli ha ricevuto dal presidente Sergio Mattarella il compito di formare un Governo neutrale che tenga i conti in ordine. E ha accettato con riserva: «Sono molto onorato come italiano e naturalmente ce la metterò tutta», ha detto l’ex commissario alla spending review, oggi direttore dell’Osservatorio sui conti pubblici italiani dell’Università ...

