In piazza a Roma | no impeachment Savona al Tesoro? Idea di Giorgetti Voto | comunque vada

Equitazione - piazza di Siena 2018 : Italia da sballo! Trionfo in Coppa delle Nazioni e GP di Roma - una doppietta storica! : Dalla storia alla leggenda. L’Italia cavalca nel mito in occasione del Concorso Ippico Internazionale Piazza di Siena 2018 e porta a casa due trionfi memorabili nella Coppa delle Nazioni e nel Grand Prix di Roma, lanciando un chiaro segnale al mondo intero: gli azzurri oggi sono una potenza del salto ostacoli e gli avversari stavolta devono solo stare a guardare. E pensare che la marcia di avvicinamento verso il Piazza di Siena 2018 era ...

Equitazione - piazza di Siena 2018 : ITALIA DA DELIRIO! Lorenzo De Luca vince il GP di Roma e spezza una maledizione di 24 ann! : Lorenzo De Luca è nella storia. L’azzurro ha trionfato nel Grand Prix di Roma, la prova individuale più importante del Concorso Ippico Internazionale Piazza di Siena 2018, e ha riportato l’ITALIA sul gradino più alto del podio 24 anni dopo il successo di Arnaldo Bologni, nel 1994. Strepitosa la prova del cavaliere ITALIAno, che ha letteralmente dominato la scena, chiudendo la prima manche con un percorso senza errori in sella ad ...

Equitazione - piazza di Siena 2018 : Italia pronta a sfatare il tabù nel GP di Roma - insidie Smolders e team USA : L’appetito vien vincendo. L’Italia non ha intenzione di smettere di sognare e, dopo aver trionfato nella Coppa delle Nazioni in occasione del Concorso Ippico Internazionale Piazza di Siena 2018, si appresta a giocarsi le proprie carte nel Rolex Grand Prix di Roma, la gara individuale più importante del weekend che oggi, domenica 27 maggio, alle ore 12.15 andrà in scena con la partecipazione di un autentico parterre de ...

Roma - tutto pronto per piazza Di Siena : chef stellati e musica - ecco il programma : Dal 24 al 27 maggio, nell'ambito della manifestazione ippica di Piazza di Siena, Hotel Butterfly apre le sue ali per 4 giorni. Un pop up project per il locale più innovativo d'Italia, in concomitanza ...

