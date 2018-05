In Irlanda del Nord parte la campagna per legalizzare l' aborto

Si parla di un referendum sull’aborto anche in Irlanda del Nord : Dove le regole per interrompere la gravidanza sono molto più rigide che nel resto del Regno Unito: ma ci sono diversi problemi The post Si parla di un referendum sull’aborto anche in Irlanda del Nord appeared first on Il Post.

La rivoluzione sociale del voto in Irlanda : Quando Papa Francesco si recherà a Dublino per l'Incontro Mondiale delle Famiglie alla fine di agosto, troverà un'Irlanda molto diversa da quella che aveva incontrato nel lontano 1979 Giovanni Paolo II, l'ultimo papa in visita ufficiale in quel paese. Sebbene la vittoria del "sì" nel referendum sull'aborto fosse prevedibile, i risultati del voto mostrano una realtà sociale un po' sorprendente. Ben al di là ...

Il futuro della May passa dall'Irlanda : Paradosso dei paradossi, infatti, nell'Ulster che è parte del Regno Unito vige ancora una legge di epoca vittoriana, datata 1861, che è fra le più restrittive al mondo in tema di interruzione di ...

L'Irlanda vince la battaglia a favore dell'aborto Video : Ieri in Irlanda, dopo più di 20 anni, si è votato per abolire uno dei divieti più restrittivi sull'aborto al mondo, quello dell'ottavo emendamento, mettendo da parte generazioni conservatrici, e occupandosi dell'ultima di una serie di rimproveri pungenti della Chiesa Cattolica Romana. Con il 68% di persone favorevoli, i risultati annunciati, hanno portato ad un cambio della nazione in un momento in cui il populismo è in aumento in Europa. Gia' ...

L'Irlanda vince la battaglia a favore dell'aborto : Ieri in Irlanda, dopo più di 20 anni, si è votato per abolire uno dei divieti più restrittivi sull'aborto al mondo, quello dell'ottavo emendamento, mettendo da parte generazioni conservatrici, e occupandosi dell'ultima di una serie di rimproveri pungenti della Chiesa Cattolica Romana. Con il 68% di persone favorevoli, i risultati annunciati, hanno portato ad un cambio della nazione in un momento in cui il populismo è in aumento in Europa. Già ...

Aborto - la «rivoluzione tranquilla» dell'Irlanda che sfata un altro tabù : Il primo ministro, Leo Varadkar, l'ha definito il culmine di una 'rivoluzione tranquilla' che l'Irlanda ha vissuto negli ultimi 20 anni. E forse

L’Irlanda dice sì alla legalizzazione dell’aborto : favorevoli oltre il 70% : Gli antiabortisti hanno riconosciuto la sconfitta al referendum in Irlanda. «I bambini non ancora nati non hanno più il riconoscimento del diritto alla vita da parte dello Stato», ha detto John McGuirk, portavoce del gruppo «Save the 8th». «Presto verrà approvata una legge che permetterà di uccidere i bambini nel nostro paese», ha aggiunto McGuirk,...

L’Irlanda ha votato a favore dell’aborto : Al referendum di ieri per rimuovere le leggi che lo proibiscono ha stravinto il Sì, ed è un risultato storico The post L’Irlanda ha votato a favore dell’aborto appeared first on Il Post.

Irlanda - "sì" alla legalizzazione dell'aborto grazie al referendum : ...

Svolta storica : la super cattolica Irlanda dice Sì alla legalizzazione dell’aborto : Svolta storica: la super cattolica Irlanda dice Sì alla legalizzazione dell’aborto La maggioranza dei votanti (il 68% stando agli exit poll) avrebbe quindi scelto di abrogare il divieto quasi totale di interrompere volontariamente una gravidanza, oggi possibile solo nei casi in cui la vita della madre è in pericolo, ma non in caso di stupro […] L'articolo Svolta storica: la super cattolica Irlanda dice Sì alla legalizzazione dell’aborto ...

Svolta storica : la super cattolica Irlanda dice Sì alla legalizzazione dell’aborto : La maggioranza dei votanti (il 68% stando agli exit poll) avrebbe quindi scelto di abrogare il divieto quasi totale di interrompere volontariamente una gravidanza, oggi possibile solo nei casi in cui la vita della madre è in pericolo, ma non in caso di stupro e incesto.Continua a leggere

Irlanda - trionfa il «sì» alla legalizzazione dell'aborto : Una vittoria schiacciante, oltre ogni aspettativa, per i 'sì' alla legalizzazione dell'aborto. Se gli exit poll diffusi ieri dopo la chiusura delle

L'Irlanda dice sì all'aborto - gli exit poll del referendum : 'I favorevoli sono il 68%' : Un giorno 'storico', agli occhi di molti . Di sicuro un passaggio destinato a segnare un'epoca tanto per i vincitori quanto per gli sconfitti, e soprattutto per le donne. L'Irlanda, terra di secolari ...

Irlanda : la maggioranza a favore della liberalizzazione dell’aborto : In corso lo spoglio dello storico referendum sull’aborto in Irlanda: secondo gli exit poll la maggioranza dei votanti si è espressa sulla liberalizzazione dell’interruzione di gravidanza abrogando una delle leggi più restrittive d’Europa in materia. La legge in vigore in Irlanda consente l’aborto soltanto in pochissimi casi, tra cui il rischio per la vita della madre. Con l’abrogazione dell’articolo 8 della ...