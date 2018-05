In Europa | per cambiare l' Europa

Viaggi & Turismo : la “perla nascosta d’Europa” - la Calabria è la meta dell’estate 2018 : Una piccola “punta di diamante” dello Stivale, che si trova nel meridione d’Italia, circondata dalle limpide acque dello Ionio e del Tirreno, a due passi dalla Sicilia. La Calabria è una regione che sorprende per il suo clima mite, il blu del mare che si infrange tra le coste rocciose che si avvicendano alle litoranee sabbiose, ma che offre anche spazi verdi, ancora incontaminati. Saranno, forse questi, in parte, i motivi che hanno guidato il ...

Governo : Candiani (Lega) - scelta Mattarella scriteriata e per Europa più ingiusta : Palermo, 28 mag. (AdnKronos) – “La scelta di Mattarella è stata una scelta scriteriata, una scelta per un’Europa più ingiusta e più debole e che ha rigettato il nostro Paese in un clima da campagna elettorale”.Così all’Adnkronos il senatore della Lega e commissario del partito in Sicilia Stefano Candiani all’indomani del fallimento del Governo giallo-verde. Il senatore non vuole parlare dell’ipotesi ...

Conte è al Colle per incontrare Mattarella. Savona : “Voglio Europa diversa - più forte ed equa” : Giuseppe Conte è salito alle 19 al Colle per incontrare il capo dello Stato. Entro stasera si capirà se il premier incaricato e il presidente Sergio Mattarella avranno trovato un compromesso. Le intenzioni di Conte, che prima di arrivare al Quirinale ha lasciato la sua casa dove aveva lavorato in mattinata per recarsi a Montecitorio- al di là del...

La ricetta di Savona : "Europa più equa. Il debito si recupera con la crescita" : Mentre al Quirinale si discute se dare il ministero dell'Economia a Savona, il diretto interessato ha sintetizzato le sue...

GOVERNO M5S-LEGA - SAVONA ‘AIUTA’ CONTE?/ “Voglio Europa più forte - credo in Ue” : la mossa per calmare il Colle : GOVERNO M5S-LEGA, toto ministri: nodo SAVONA, Salvini: “Si inizi a lavorare oppure si torni al voto”. Si preannuncia una domenica di tensione, resta da risolvere la questione ministri(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 14:25:00 GMT)

Karius il portiere più scarso della storia - Klopp il più perdente d'Europa : Era il 51' e non credo che al mondo ci sia qualcuno che aveva visto o raccontato una papera del genere . Se Karius non fosse tedesco e - puta caso - giocasse nella Serie C italiana, ci sarebbe da ...

Tutti hanno una strategia per sopravvivere alla trade war - tranne l’Europa : Roma. La Cina è riuscita a deflettere almeno temporaneamente il colpo della guerra commerciale con gli Stati Uniti. Altri paesi, come la Corea del sud e l’Australia, hanno ottenuto dall’Amministrazione Trump generose esenzioni. Altri ancora, come il Giappone, sono pronti a combattere le tariffe trum

Champions League - tutti in piedi per la squadra più forte della storia del calcio : Real Madrid (di nuovo) sul tetto d’Europa : Real Madrid capace di vincere 4 Champions League negli ultimi 5 anni, numeri clamorosi da parte dei blancos che continuano a dominare la competizione Siamo fortunati, stiamo assistendo alla storia. Il Real Madrid sta scrivendo una pagina indelebile del “libro” del calcio. Siamo abituati a rendere onore ad alcune grandi formazioni soltanto dopo anni di distanza, dopo aver metabolizzato successi e capito la Reale entità di alcune ...

Germania - paura all'Europa-Park di Rust per un incendio. VIDEO - : Le fiamme si sarebbero levate dalla "Grotta dei pirati" provocando un'alta colonna di fumo nero. Evacuati i turisti. Non è stato segnalato nessun ferito. L'allarme è scattato intorno alle sei del ...

Roberto Viola : 'Entro il 2023 l'Europa avrà il supercomputer più potente al mondo' : Al Wired Next Fest il direttore generale della Dg Connect Ue lancia la sfida dell'Europa per un supercalcolatore che faccia concorrenza a Usa e Cina

Roberto Viola : “Entro il 2023 l’Europa avrà il supercomputer più potente al mondo” : Tocca recuperare terreno. E presto. Perché in tre anni l’Europa è finita fuori dalle prime dieci posizioni della classifica dei supercomputer mondiali. I supercalcolatori, in una sigla Hpc (high performance computing) servono per elaborare studi medici approfonditi. Per prevedere scenari meteorologici attendibili. Difendersi dagli attacchi informatici. Accelerare la difesa militare e la corsa nello spazio. Decrittare informazioni critiche. ...

De Benedetti : 'L'Europa può fare meglio degli Usa per proteggere gli utenti digitali' : Oggi il mercato della musica si sta imponendo nel mondo digitale', non accade il contrario. La produzione di news può seguire una strada analoga : 'il gruppo Gedi - ha chiuso De Benedetti - ha 10 ...