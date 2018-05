In consiglio di Lega anche Inter | Milan | Atalanta

Governo M5s-Lega - diretta – Conte ha rimesso il mandato. Mattarella : “Non ho ostacolato il governo - l’ho agevolato”. Convocato Cottarelli per l’incarico da presidente del consiglio : Il governo sostenuto da M5s e Lega non ci sarà. Il presidente incaricato Giuseppe Conte ha rimesso l’incarico al capo dello Stato Sergio Mattarella. Il motivo è l’indicazione come ministro dell’Economia di Paolo Savona. Il presidente della Repubblica, prima di ricevere Conte, ha ricevuto i leader del M5s e della Lega, Luigi Di Maio e Matteo Salvini per chiedere se ci fossero margini di modificare l’indicazione di Savona, ...

Giuseppe Conte - presidente del consiglio 2018/ Ministri : al premier incaricato la delega ai servizi segreti? : Giuseppe Conte, presidente del Consiglio 2018 del governo M5s-Lega: il giurista finisce nel mirino del New York Times, "professore sconosciuto che esegue ordini"(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 15:21:00 GMT)

In Valle d’Aosta exploit Lega : il Pd è fuori dal consiglio regionale : La valanga giallo-verde travolge anche la Valle d’Aosta. Ma nelle elezioni regionali celebratesi domenica a trionfare è soprattutto la Lega che, dopo vent’anni di assenza in Consiglio totalizza 7 seggi sui 35 disponibili, tanti quelli che ha portato a casa lo storico partito autonomista Union Valdôtaine che cinque anni fa di consiglieri ne elesse q...

Infortuni : Veneto - in consiglio regionale ricevuta delegazione lavoratori metalmeccanici : Venezia, 22 mag. (AdnKronos) - Gli Assessori regionali al lavoro Elena Donazzan e alla sanità Luca Locetto hanno ricevuto oggi a Venezia, presso palazzo Ferro Fini, sede del Consiglio regionale del Veneto, una delegazione formata dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali e dei lavoratori ope

Chi è Giuseppe Conte - indicato da M5S e Lega come nuovo presidente del consiglio : È un 54enne avvocato e docente di Diritto privato e non ha mai fatto politica: le cose da sapere The post Chi è Giuseppe Conte, indicato da M5S e Lega come nuovo presidente del Consiglio appeared first on Il Post.

Chi è Giuseppe Conte - il possibile presidente del consiglio del governo Lega-M5S : Giuseppe Conte potrebbe essere la figura che Di Maio e Salvini indicheranno a Mattarella come futuro presidente del Consiglio di un esecutivo giallo-verde. Conte, 54 anni, insegna diritto privato all'Università di Firenze.--Nato a Volturara Appulla, un piccolo centro in provincia di Foggia, 54 anni, sposato e poi separato, un figlio di dieci anni, Conte vive a Roma, dove dirige un grande studio legale, e insegna a Firenze diritto privato.Nella ...

Via libera del consiglio federale della Lega al contratto in attesa dei gazebo : Il Consiglio federale della Lega ha sostanzialmente condiviso la linea del contratto di governo con il Movimento 5 Stelle, in attesa del responso dei gazebo di domani e domenica. Nella riunione non ci sarebbe stata una votazione formale, ma diversi partecipanti hanno comunque sottolineato con le loro "diverse sensibilità" le loro aspettative politiche. Lo si è appreso al termine dell'incontro.Di "clima disteso e positivo" ha ...

Mattarella extratime per Governo Di Maio-Salvini/ Lega - “vuole aiutare grillini” : il ‘consiglio’ di Napolitano : Sergio Mattarella concede extratime per il Governo a Salvini e Di Maio: la Lega lamenta, "fa di tutto per aiutare i grilini". Il consiglio inascoltato di Napolitano e l'incarico al Carroccio(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 12:03:00 GMT)

Graziano Delrio : 'Comitato Lega-M5S come gran consiglio fascismo' : Il comitato di conciliazioni parallelo al consiglio dei ministri, previsto nella bozza del contratto di governo Lega-M5S , 'come il gran consiglio del fascismo, siamo agli organi paralleli ormai...'. ...

Governo - Delrio : “La bozza M5s-Lega è orribile. Comitato di conciliazione? Come il gran consiglio del fascismo” : “Una bozza orribile, un Governo pericoloso per il Paese. Il Comitato di conciliazione ricorda il gran consiglio del fascismo“. L’alleanza di Governo vista dall’Aventino del Partito democratico è descritta dalle parole di Graziano Delrio. Mentre Cinquestelle e Lega trattano per trovare un’intesa, il Pd smonta la versione del contratto di Governo pubblicata martedì sera dall’Huffington Post: “La bozza mi ...

