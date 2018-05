In cento alla corsa Run for Brainfood degli amici di Daniela onlus a Pollenzo

Berlusconi versa 3 milioni e trecento mila euro alla moglie di Dell'Utri : Tre milioni e 328mila euro. Tanto ha versato, secondo l'Ufficio informazioni finanziarie di Bankitalia e il Nucleo di Polizia tributaria, Silvio Berlusconi alla moglie di Marcello Dell'Utri tra il ...

Alla riscoperta di Giacomo Casanova il più grande libertario del Settecento : Quello che cerchi, Giacomo, è solo un posto nel mondo: sotto i riflettori. Non è che allora la sfida fosse diversa da adesso. Sei figlio di un'attrice e di un ballerino, ma non è detto che lui sia tuo ...

Facebook sospende quasi duecento applicazioni dalla piattaforma : Il campus di Facebook a Menlo Park (Foto: Gaia Berruto/Wired) Nel bel mezzo dello scandalo Cambridge Analytica, il Ceo di Facebook Mark Zuckerberg aveva annunciato che avrebbe interrotto l’accesso a nuove applicazioni alla piattaforma, fino alla conclusione delle indagini necessarie a capire quali, tra quelle già disponibili, avrebbero potuto fare un uso improprio dei dati degli utenti. L’amministratore delegato, nel corso delle ...

cento euro al mese a testa : si allarga la platea dell'assegno "sociale" : Dal prossimo mese di giugno sarà possibile produrre la domanda per il conseguimento del reddito di inclusione a prescindere dalla composizione del nucleo familiare. Lo precisa l'Inps...

Ermanno Olmi è morto/ Ultime notizie : regista di centochiodi stanotte è stato ucciso dalla malattia : Ermanno Olmi è morto: lutto nel mondo del cinema, si è spento a 87 anni il grande regista italiano, Leone d'Oro alla carriera nel 2008 al Festival d'arte cinematografica di Venezia(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 11:03:00 GMT)

25 mila atolli - dalle Maldive alla Polinesia - sono destinati a scomparire in meno di cento anni : Addio atolli corallini, isole basse e sabbiose ricoperte di palme, piccoli paradisi per vacanze selvagge ed extra lusso. Entro il 2100 non esisteranno più, almeno non come le conosciamo adesso. Colpa dell'innalzamento dei mari e del moto ondulatorio che presto supererà le barriere coralline che proteggono 25 mila luoghi da sogno....

Ibrahimovic : 'Ho rifiutato cento milioni dalla Cina' : Roma, 3 mag. , askanews, Zlatan Ibrahimovic ha preferito guadagnare meno ai Los Angeles Galaxy piuttosto che andare in Cina nonostante una cifra che gli sarebbe stata offerta attorno ai 100 milioni di ...

Pd - numeri in bilico in direzione. Il documento dei cento renziani 'No alla conta' : ROMA - Niente 'conte interne' alla direzione di domani: lo 'stallo' politico è 'frutto dell'irresponsabilità' di M5s e centrodestra; sì al confronto ma niente fiducia 'a un governo guidato da Salvini ...

Firenze. Nuove mostre e installazioni al Museo Novecento : La primavera del Museo Novecento di Firenze propone un ampio arco di nuovi progetti di valorizzazione della struttura, che conferma la

Ottocento artigiani in mostra alla Fortezza : La mostra internazionale dell'Artigianato, inoltre, prevede anche laboratori live, cooking show e spettacoli musicali.

Alba : il duo chitarra flamenco Angela centola e Roberto Margaritella il 20 aprile per "Intorno alla Chitarra" : Nell'ottobre 2017 si sono esibiti nell'ambito della prestigiosa fiera di settore "Cremona Mondo Musica". Sono attualmente Endorser Savarez e Guitarras Salvador Cortez per le linee flamenco Series , ...

Al via la 'Maratona delle STEM' : oltre cento ragazze alla Scala per immaginare un nuovo futuro professionale : "#STEMintheCity " ha commentato Cocco " rappresenta una tappa fondamentale per continuare a valorizzare il contributo della scienza, dell'innovazione e delle tecnologie digitali come leva ...

Alvaro Vitali - il dramma di Pierino : «Ho girato centocinquanta film - oggi vivo con mille euro grazie alla pensione» : ROMA - ?Il mio telefono smise di squillare nel 1983, esattamente dopo che avevo girato uno dei miei maggiori successi: il film Paulo Roberto Cotechino centravanti di sfondamento. Ecco, il mio...