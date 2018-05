In barca con Cammas guardando la falesia venirci addosso

Cinque anni in mare con la barca a vela per difendere il Mediterraneo dagli assalitori : ... "Stojan Decu, l'Altro Uomo", , Bompiani 2005 " Premio Volpe d'Oro, , un romanzo sul grande tema dell'identità; "Vele , White Star", 2008 " Premio Sanremo, , immagini e testi sulle vele e il mondo ...

Con WeArena gli esports sbarcano al Wired Next Fest 2018 : Cernusco sul Naviglio, 25 maggio 2018. Da sempre vicina alla comunità dei videogiocatori con un ruolo in prima linea nei principali appuntamenti a loro dedicati, ASUS ROG (Republic of Gamers) annuncia la partecipazione in qualità di partner tecnologico di WeArena per il Wired Next Fest 2018, nota kermesse dedicata ai temi dell’innovazione in tutte le sue declinazione, in programma da oggi fino al 27 maggio a Milano presso i giardini Montanelli. ...

Corruzione : inchiesta Montante sbarca all'Ars - Antimafia convoca Crocetta : Palermo, 24 mag. (AdnKronos) - Sarà l'inchiesta della procura di Caltanissetta che ha portato all'arresto dell'ex presidente di Sicindustria Antonello Montante, da oggi in carcere, la prima questione sul tavolo della commissione Antimafia dell'Ars presieduta da Claudio Fava. Oggi, la prima riunione

Il premier incaricato Giuseppe Conte sbarca su Instagram e Facebook. Su Twitter spopola l'account fake : Su Instagram, dal 23 maggio, ha fatto capolino l'account ufficiale del premier incaricato Giuseppe Conte(GiuseppeConte_ufficiale), con tanto di 'spunta blu'. Questo contrassegno, infatti, assicura che non si tratta di un falso. Per il momento, appaiono una manciata di foto del professore nei suoi primi appuntamenti ufficiali: il primo post lo ritrae mentre parla al Quirinale, il secondo mentre stringe la mano al presidente della Camera Roberto ...

Giuseppe Conte sbarca su Instagram : c'è la foto con Roberto Fico - ma non con Elisabetta Casellati : Su Instagram , da ieri, ha fatto capolino l'account ufficiale del premier incaricato , GiuseppeConte_ufficiale, , con tanto di 'bollino blu' . Questo contrassegno, infatti, dovrebbe assicurare che non ...

Gli Incredibili sbarcano sui Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus con AR Emoji : Tra le novità introdotte con il Samsung Galaxy S9 dal produttore coreano troviamo anche le funzionalità legate a Samsung AR Emoji, che ora si arricchisce L'articolo Gli Incredibili sbarcano sui Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus con AR Emoji proviene da TuttoAndroid.

Conte sbarca su Facebook : Giuseppe Conte sbarca su Facebook. E' online , con tanto di spunta blu che certifica l'autenticità del profilo, l'account ufficiale del professore indicato da Luigi Di Maio e Matteo Salvini come ...

Una ‘squadra’ non solo bianconera a Mykonos : Marchisio & Company sbarcano in Grecia [FOTO E VIDEO] : Claudio Marchisio, Stefano Sturaro, Andrea Barzagli e Marco Storari in Grecia: una ‘squadra’ di campioni non solo bianconeri sbarca a Mykonos Parte della Juventus, dopo la vittoria del suo settimo scudetto consecutivo, si concede una vacanza rigenerante. Accanto ai calciatori bianconeri però spuntano anche altri giocatori non appartenenti ai colori della Vecchia Signora. Claudio Marchio accompagnato dalla moglie Roberta Sinopoli, ...

Michelle e Barack Obama sbarcano su Netflix. Accordo per la produzione di contenuti e serie tv : Barack Obama sbarca su Netflix. L'ex presidente americano e la moglie Michelle hanno siglato un Accordo pluriennale per la produzione di film e serie tv, da aggiungere al già infinito palinsesto della piattaforma. I contenuti saranno prodotti attraverso la Higher Ground Productions, società fondata dagli stessi Obama."Io e Michelle siamo contenti della partnership con Netflix - si legge nella nota ufficiale diramata dall'azienda ...

Sky sbarca sul digitale terrestre : 15 canali visibili con un solo abbonamento : Con ogni probabilità, nei mesi precedenti un accordo come quello siglato da Sky e Mediaset in questi ultimi giorni sarebbe stato considerato impensabile da chiunque. Da anni, infatti, le due aziende rappresentano delle colonne portanti del settore e, quindi, un accordo tra le due era da sempre etichettato come 'improponibile'. Eppure, contro ogni più che giusto pronostico, le due aziende avrebbero trovato un reciproco accordo. La prima parte è ...

I dinosauri sbarcano a Cinecittà World con "Jurassic War" : Roma, , askanews, - A Cinecittà World, il parco divertimenti del cinema e della tv alle porte di Roma, è arrivata la nuova attrazione "Jurassic War - La battaglia dei dinosauri", un simulatore in 4D ...

Volley - Ivan Zaytsev sbarca a Modena : “Qui c’è la storia - per vincere nel Tempio. Ci divertiremo con Velasco - tornerò opposto” : Ivan Zaytsev è stato presentato a Modena: lo Zar vestirà la maglia dei Canarini per la prossima stagione ed è subito stato accolto dal calore di tutta la città. L’opposto ha poi rilasciato delle dichiarazioni: “Modena è tutto per il mondo della pallavolo, per la storia che si respira e per l’aria speciale che ha visto vincere tantissime persone al PalaPanini, al Tempio. Per me è una sensazione di orgoglio: essere chiamati da ...

Adr : 'Il Gladiatore' sbarca a Fiumicino - coro con 100 elementi : Ospite d'eccezione la cantante Lisa Gerrard, interprete della colonna sonora vincitrice del Golden Globe Award! Fiumicino ha ospitato così l'anteprima degli spettacoli programmati sulla città di Roma,...

