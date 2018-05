IMA acquista una partecipazione del 70% in Ciemme Srl

F1 - Biglietti GP Monaco 2018 : come acquistare i tickets per il fine settIMAna di Montecarlo : Il Circus della Formula Uno si ritrova per il sesto appuntamento iridato, sul circuito cittadino di Montecarlo, per il round più glamour dell’anno. Dopo la gara dominata dalla Mercedes, la vuol riscattarsi, essendo costretta ad inseguire. Nonostante l’inizio del Mondiale sia stato di marca “Rossa“, dal punto di vista della velocità, la scuderia di Maranello deve recuperare nei confronti dei rivali di Brackley: nella ...

Ecco dove poter provare e acquistare in anteprIMA il nuovo OnePlus 6 : Volete provare e acquistare in anteprima il nuovo OnePlus 6? A Milano è stato allestito uno speciale pop-up store presso lo Spazio Velvet di Via Molino delle Armi 41, che aprirà i battenti alle ore 13 di lunedì 21 maggio. L'articolo Ecco dove poter provare e acquistare in anteprima il nuovo OnePlus 6 proviene da TuttoAndroid.

Biglietti SPAL-Sampdoria (domenica 20 maggio) : come acquistare i tickets per l’ultIMA giornata di Serie A : Domenica 20 maggio, alle ore 18, il “Paolo Mazza” sarà tutto per la SPAL, che affronterà la Sampdoria in un confronto che vale la salvezza, in quest’ultima giornata di campionato. La squadra di Semplici deve vincere e poi tenere conto di quello che faranno il Chievo contro il Benevento, al “Bentegodi”, e il Cagliari impegnato contro l’Atalanta, in lizza per l’Europa League. Ferraresi che, in terzultima ...

Biglietti Lazio-Inter (domenica 20 maggio) : come acquistare i tickets per l’ultIMA giornata di Serie A : Domenica 20 maggio, alle ore 20.45, Lazio ed Inter si affronteranno allo Stadio Olimpico di Roma, in un vero e proprio spareggio per l’ultimo posto utile di accesso alla prossima Champions League. I biancocelesti hanno la possibilità anche di pareggiare l’incontro, visto il vantaggio di 3 punti in classifica generale sui nerazzurri. Gli uomini di Simone Inzaghi non staranno però troppo a speculare e, davanti al loro pubblico, ...

Biglietti Juventus-Verona (sabato 19 maggio) : come acquistare i tickets per l’ultIMA giornata di Serie A : Sabato 19 maggio all’Allianz Stadium (ore 15.00) andrà in scena l’ultimo incontro della Juventus contro il Verona. Verdetti già emessi per le due squadre: bianconeri campioni d’Italia per la settima volta e scaligeri retrocessi. Una passerella, dunque, per gli uomini di Massimiliano Allegri, desiderosi di festeggiare l’ennesimo Scudetto davanti al proprio pubblico ed alzare il trofeo tricolore. Sarà un match decisamente ...

Biglietti Roma-Juventus (domenica 13 maggio) : come acquistare i tickets per la trentasettesIMA giornata di Serie A : Big match nella penultima giornata di Serie A. Allo Stadio Olimpico, la Roma sfiderà la Juventus nel posticipo. Una sfida che negli scorsi anni è stata decisiva per l’assegnazione dello Scudetto ed anche quest’anno sarà così. Alla Juventus, infatti, basta un solo punto per assicurarsi matematicamente il settimo titolo consecutivo. I bianconeri hanno sei punti di vantaggio sul Napoli e una differenza reti (dal momento che i due ...

Biglietti Crotone-Lazio (domenica 13 maggio) : come acquistare i tickets per la trentasettesIMA giornata di Serie A : Penultima giornata di Serie A. Crotone e Lazio si giocheranno tanto, se non tutto, dei rispettivi obiettivi. Sarà un match fondamentale all’Ezio Scida di Crotone. La sconfitta dei calabresi contro il Chievo ha complicato i piani della salvezza. La squadra di Walter Zenga ha un solo punto di vantaggio sul Cagliari ed è quindi in pericolo. I rossoblu sono quindi obbligati a vincere per stare al riparo da eventuali rischi, per quanto tutto ...

Biglietti Atalanta-Milan (domenica 13 maggio) : come acquistare i tickets per la trentasettesIMA giornata di Serie A : Penultima giornata della Serie A. Allo stadio “Atleti Azzurri d’Italia” di Bergamo va in scena una sfida decisiva per la qualificazione alla prossima Europa League. A sfidarsi saranno Atalanta e Milan. La squadra nerazzurra è stata nuovamente scavalcata dai rossoneri, dopo il pareggio dell’Olimpico contro la Lazio. I ragazzi di Gasperini sono a caccia di un altro miracolo, che confermerebbe la Dea tra le migliori ...

Biglietti Juventus-Napoli - Serie A (domenica 22 aprile) : come acquistare i tickets per la trentaquattresIMA giornata di Serie A all’Allianz Stadium : Il match clou della 34a giornata della Serie A, e dell’intero campionato, è Juventus-Napoli. Una partita che vale una stagione, con bianconeri e azzurri che si giocano lo Scudetto. Sarà l’ultima spiaggia per la squadra di Maurizio Sarri, che insegue a -4 in classifica. Il Napoli, infatti, si presenta all’Allianz Stadium con l’obbligo di vincere, impresa difficile ma necessaria per continuare ad alimentare il sogno del ...

Atalanta-Torino (domenica 22 aprile) : come acquistare i tickets per la trentaquattresIMA giornata di Serie A : Domenica 22 aprile si giocherà Atalanta-Torino, match valido per la trentaquattresima giornata di Serie A. Allo Stadio Atleti Azzurri d’Italia andrà in scena un match sicuramente interessante, anche se le due squadre hanno ormai poco da chiedere al campionato: se i bergamaschi sono in lotta per l’Europa League (obiettivo che sembra ampiamente alla portata), i granata ormai puntano solamente a chiudere nella prima metà della graduatoria. La ...

Milan-Benevento (sabato 21 aprile) : come acquistare i tickets per la trentaquattresIMA giornata di Serie A : Un’impresa storica, che resterà negli annali nonostante l’epilogo di quest’anno che non sarà di certo positivo: il Benevento nel girone di andata riuscì, con un clamoroso gol del portiere Brignoli allo scadere, a pareggiare il match casalingo con il Milan. Ora appuntamento con la partita di ritorno, che si giocherà nello splendido scenario di San Siro. 34ma giornata, anticipo del sabato sera per il campionato di Serie A: il 21 ...

Biglietti Juventus-Napoli - Serie A (domenica 22 aprile) : come acquistare i tickets per la trentaquattresIMA giornata di Serie A all’Allianz Stadium : Il match clou della 34a giornata della Serie A, e dell’intero campionato, è Juventus-Napoli. Una partita che vale una stagione, con bianconeri e azzurri che si giocano lo Scudetto. Sarà l’ultima spiaggia per la squadra di Maurizio Sarri, che insegue a -4 in classifica. Il Napoli, infatti, si presenta all’Allianz Stadium con l’obbligo di vincere, impresa difficile ma necessaria per continuare ad alimentare il sogno del ...

Biglietti Milan-Napoli - Serie A (domenica 15 aprile) : come acquistare i tickets per la trentaduesIMA giornata di Serie A a San Siro : Uno dei big match della 32a giornata di Serie A sarà Milan-Napoli. La squadra di Maurizio Sarri viaggia a San Siro per provare a tenere viva la corsa Scudetto. Il Napoli va a Milano forte del suo impressionante ruolino di marcia in trasferta, con 12 vittorie e 3 pareggi. Uno di questi, però, è stato ottenuto proprio su questo campo, lo 0-0 contro l’Inter. Un risultato che gli azzurri proveranno ad evitare, soprattutto dopo aver riaperto la ...

Biglietti Crotone-Juventus - Serie A (18 aprile) : come acquistare i tickets per la trentatreesIMA giornata di Campionato : Tra le gare del trentatreesimo turno della Serie A di calcio, che si disputerà tra il 17 ed il 18 aprile, c’è l’incontro tra Crotone e Juventus, in programma mercoledì 18 aprile alle ore 20.45 nella città calabrese, che vedrà la battaglia sportiva tra i bianconeri, a quota 81, ed i pitagorici, a quota 27, con un esito che, sulla carta, appare già scritto. Sono 41 i punti conquistati in trasferta dalla Juventus, grazie a 13 vittorie e due pareggi ...