Iliad pronta a sbarcare in Italia | ecco le sue tariffe shock

Telefonia - Iliad pronta allo sbarco in Italia : tariffe e offerte di lavoro : Un nuovo operatore di Telefonia sta per fare il suo ingresso nel nostro Paese. "Prima del 21 giugno" il gruppo francese di tlc Iliad lancerà la sua offerta nel nostro Paese, come ha annunciato la direzione della società in...

Telefoni - Iliad pronta allo sbarco in Italia : offerte low cost entro il 21 giugno : Benedetto Levi, ad di Iliad Italia (foto: Iliad ) Il lancio commerciale di Iliad in Italia è “imminente“. A comunicarlo è la stessa compagnia Telefoni ca francese nella nota sui conti del primo trimestre dell’anno. Iliad , che si prepara a diventare il quarto operatore nazionale, ha annunciato che il lancio è “questione di settimane“. Lo sbarco , si legge nella presentazione agli investitori, avverrà “prima del 21 ...

Foto primo negozio Iliad Italia - ecco dove : rivoluzione pronta : Ottime notizie sul fronte Iliad Italia: è stato paparazzato il primo negozio del nuovo quarto operatore Italiano quasi pronto alla sua uscita sul territorio nazionale. Lo store si trova a Roma e più precisamente nella galleria commerciale del centro Roma Est in via Collatina, un'ottima vetrina per il vettore di certo prossimo al lancio entro l'estate. A sottolineare per primi la comparsa proprio del negozio Iliad Italia i colleghi di ...