Il video dell’uomo che si è arrampicato al quarto piano di un palazzo di Parigi per

Spider-Man - tutti i videogiochi dell’Uomo Ragno dal 1978 a oggi : In occasione dell’annuncio della data ufficiale per il nuovo gioco di Spider-Man realizzato da Insomniac Games, che arriverà in esclusiva per PlayStation 4 il prossimo 7 settembre, proviamo a ripercorrere in questa retrospettiva la storia videoludica di uno dei più amati supereroi. Il rapporto che ha legato, tra alti e bassi, l’arrampicamuri al mondo dei videogiochi parte dal lontano 1978 quando si ritrova a essere protagonista della ...