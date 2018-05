Il veto a Savona? Un pretesto L' errore storico di Mattarella Ecco che cosa dice la

RETROSCENA MATTARELLA : PROPOSE GIORGETTI A LEGA-M5S/ "veto di Di Maio e Salvini per Savona" : Salvini, RETROSCENA MATTARELLA: "Perchè non GIORGETTI?": Governo M5s-Lega, la proposta del presidente della Repubblica e il rifiuto del Carroccio, "non avrebbe avuto peso di Savona nell'Ue"(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 12:57:00 GMT)

Daniele Silvestri contro Mattarella - insultato su Twitter precisa : “Ho votato Potere al Popolo ma il veto su Savona è un errore” : Le opinioni di Daniele Silvestri contro Mattarella e la sua decisione di non varare la nascita del governo Conte rifiutandosi di nominare ministro dell'Economia il professor Paolo Savona hanno procurato al cantautore romano una sequela di insulti e critiche su Twitter. L'artista si è espresso contro la decisione del Presidente di bocciare la lista dei ministri presentata da Lega e Movimento 5 Stelle attraverso il premier incaricato Giuseppe ...

Governo - Meloni : “veto su Savona? Fratelli d’Italia chiederà messa in stato d’accusa di Mattarella” : “Si dice che il Presidente della Repubblica abbia messo il veto sulla nomina di Paolo Savona a Ministro dell’Economia, se questa notizia fosse confermata avrebbe dell’incredibile. E se questo veto fosse confermato sarebbe drammaticamente evidente che il Presidente Mattarella è troppo influenzato dagli interessi delle nazioni straniere e dunque Fdi nel caso in cui questo veto impedisca la formazione del nuovo Governo chiederà al Parlamento ...

Conte al Colle rimette il mandato - M5S : “veto di “Mattarella su Savona”. Salvini : mai servi : Conte ha rimesso l’incarico a Mattarella. Dopo un’ora di colloquio termina così il tentativo affidato al professore di formare un esecutivo Lega M5s. «Mattarella ha posto il veto su Savona» avevano reso noto fonti dei due schieramenti nel momento in cui Giuseppe Conte arrivava al Colle per incontrare il capo dello Stato. Due lunghi colloqui a...

