huffingtonpost

: RT @MPenikas: HuffPost: Il sindaco di Lazzate toglie la foto di Mattarella dal suo ufficio: 'Non ha rispettato il volere dei cittadini' ht… - enzoprimerano27 : RT @MPenikas: HuffPost: Il sindaco di Lazzate toglie la foto di Mattarella dal suo ufficio: 'Non ha rispettato il volere dei cittadini' ht… - MPenikas : HuffPost: Il sindaco di Lazzate toglie la foto di Mattarella dal suo ufficio: 'Non ha rispettato il volere dei cit… - Giovanni_Diraco : RT @HuffPostItalia: Il sindaco di Lazzate toglie la foto di Mattarella dal suo ufficio: 'Non ha rispettato il volere dei cittadini' https:/… -

(Di lunedì 28 maggio 2018) "Siamo molto arrabbiati. Il Quirinale non ha rispettato il volere dei cittadini, per questo ho tolto ladel Presidente della Repubblica, Sergio, dal miodove ricevo i cittadini e celebro i matrimoni". Loredana Pizzi,di– comune di 8mila abitanti in provincia di Monza e Brianza – è stata tra i primi amministratori locali ad aderire all'iniziativa lanciata da Paolo Grimoldi.Il deputato e segretario della Lega, con un post al veleno su Facebook, ieri sera aveva invitato tutti i sindaci del Carroccio a riporre nel cassetto ladel Presidente. Un gesto di protesta, dopo il gran rifiuto del Colle sulla nomina di Paolo Savona al Tesoro. Ma Pizzi non è la sola. Oltre aldi, anche altri sette amministratori comunali della provincia di Monza stamane hanno aderito alla protesta. "L'idea è ...