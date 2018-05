Il Segreto - trame luglio : drammatico incidente per Don Anselmo : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni sulla settima serie de Il Segreto, la soap opera di Aurora Guerra che si è di recente interessato alla morte di Candela Mendizabal. Gli ultimi spoiler svelano che Don Anselmo rimarrà vittima di un brutto incidente, che avrà una sorprendente conseguenza. Anticipazioni Il Segreto: incidente per Don Anselmo Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Segreto, in programma a luglio su Canale 5 ...

Il Segreto : le trame dal 28 maggio al 1° giugno 2018 – Anticipazioni : Il Segreto torna ad accompagnare i telespettatori con le sue storie. L’appuntamento con la celebre soap di Canale5 questa settimana è da lunedì a venerdì dalle 16:30 alle 17:10. Il Segreto | Le trame della settimana dal 28 maggio al 1° giugno 2018 Julieta e Saul, dopo aver litigato pesantemente in piazza, si allontanano sempre di più. La loro […] L'articolo Il Segreto: le trame dal 28 maggio al 1° giugno 2018 – Anticipazioni ...

Il Segreto - trame luglio : la decisione inaspettata di Julieta Video : Lo sceneggiato “Il Segreto” [Video], prodotto da Boomerang Tv e scritto dall’autrice spagnola Aurora Guerra, continua ad incollare davanti al piccolo schermo milioni di telespettatori. Nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 prossimamente, Julieta prendera' una decisione inaspettata. La bugia della Uriarte, la proposta di matrimonio di Prudencio Le anticipazioni degli episodi che saranno trasmessi sulla rete ammiraglia Mediaset tra ...

Il Segreto - Adela ripensa alla proposta di Carmelo : anticipazioni trame dal 28 maggio al 1 giugno : Intrighi, sotterfugi e colpi di scena sono all’ordine del giorno nella soap spagnola Il segreto, ambientata nella cittadina di Puente Viejo e in onda su Canale 5 da lunedì 28 maggio a venerdì 1 giugno, sempre alle 16.30. Qui le anticipazioni della settimana. NELLE PUNTATE PRECEDENTI: Adela rifiuta la proposta di matrimonio di Carmelo Il segreto, puntata di lunedì 28 maggio 2018 Candela non ha apprezzato la sorpresa che le ha riservato Severo e ...

Il Segreto - trame giugno : Saul ostacola Severo - Prudencio bacia Julieta? Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni sulla settima serie de Il Segreto, la soap opera di Aurora Guerra, che si è di recente occupata dell'arrivo di Alejandra Meco nelle puntate spagnole [Video]. In questo articolo scoprirete tutto quello che succedera' nei nuovi appuntamenti in onda a meta' giugno su Canale 5. Anticipazioni Il Segreto: arriva Tiburcio, Saul ostacolera' Severo? Le anticipazioni delle nuove puntate [Video]de Il ...

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 28 maggio al 1° giugno 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO da lunedì 28 maggio a venerdì 1° giugno 2018: Saul, dopo aver sorpreso Prudencio in casa di Julieta, gli fa chiaramente capire che non approva la loro amicizia e gli chiede di troncarla. Candela e Severo sono ormai ai ferri corti e Severo inizia a preoccuparsi. Adela capisce di voler sposare Carmelo e lo mette nelle condizioni di tornare a chiederle di sposarlo. Dopo aver parlato con Carmelo e Severo, ...

Il Segreto - trame di maggio : Adela dà un grossa delusione a Carmelo - ecco quale : Inizia una nuova settimana di programmazione de "Il Segreto", la popolare telenovela iberica che da cinque anni va in onda sulla rete ammiraglia Mediaset. Le ultime novità ci rivelano che donna Francisca è stata colpita da un ictus dopo aver scoperto che Saul è innamorato di Julieta: la Montenegro si trova ricoverata presso l'ospedale della Puebla e sta lottando per non morire. Le anticipazioni dei prossimi giorni ci rivelano che Adela darà un ...

Il Segreto - trame luglio : il mistero di Nazaria - ecco cosa nasconde la donna Video : Nei prossimi episodi de Il Segreto [Video], i fan verranno a conoscenza di un grande mistero custodito gelosamente da Nazaria, la moglie del capomastro Mauricio. In tutto questo tempo, la Gorostiza non è stata del tutto sincera con il consorte e con gli abitanti di Puente Viejo.La verita' verra' a galla in to all'arrivo di un nuovo personaggio: si tratta di Vincente, uno sconosciuto che si spaccera' per un cugino stretto di Nazaria. In realta', ...

Il Segreto : le trame dal 21 al 26 maggio 2018 – Anticipazioni : Il Segreto torna ad accompagnare i telespettatori con le sue storie. L’appuntamento con la celebre soap di Canale5 questa settimana è da lunedì a venerdì dalle 16:30 alle 17:10, e il sabato dalle 15:10 alle 16:10. Il Segreto | Le trame della settimana dal 21 al 26 maggio 2018 Donna Francisca, dal suo letto d’ospedale, convoca Saul per metterlo […] L'articolo Il Segreto: le trame dal 21 al 26 maggio 2018 – Anticipazioni sembra ...

Il Segreto - trame luglio : Saul lascerà Puente Viejo dopo l'addio di Julieta? : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni sulla settima serie de Il Segreto, la soap opera di Aurora Guerra, che si è di recente occupata delle nozze di Donna Francisca e Raimundo [VIDEO] Ulloa. Le ultime novita' svelano che la matrona fara' una proposta sconvolgente a Saul. Ecco di cosa si tratta. Anticipazioni Il Segreto: Saul e Julieta si lasciano Le anticipazioni delle nuove puntate [VIDEO] de Il Segreto, trasmesse a luglio su ...