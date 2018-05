Il Segreto anticipazioni | FE scopre che NAZARIA ha un figlio!!!

Il Segreto anticipazioni : la festa di fidanzamento di JULIETA e PRUDENCIO!! : Nei nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni della telenovela Il Segreto, vi abbiamo già parlato del prossimo fidanzamento tra JULIETA Uriarte (Claudia Galan) e Prudencio Ortega (Josè Milan): dopo aver accettato di lasciare l’amato Saul (Ruben Bernal) per far sì che Francisca Montenegro (Maria Bouzas) lo facesse discolpare da un’accusa di omicidio, la nostra protagonista cadrà nei numerosi tranelli di Prudencio ed accetterà ...

Il Segreto : le trame dal 28 maggio al 1° giugno 2018 – Anticipazioni : Il Segreto torna ad accompagnare i telespettatori con le sue storie. L’appuntamento con la celebre soap di Canale5 questa settimana è da lunedì a venerdì dalle 16:30 alle 17:10. Il Segreto | Le trame della settimana dal 28 maggio al 1° giugno 2018 Julieta e Saul, dopo aver litigato pesantemente in piazza, si allontanano sempre di più. La loro […] L'articolo Il Segreto: le trame dal 28 maggio al 1° giugno 2018 – Anticipazioni ...

Il Segreto - anticipazioni prossima settimana e puntate spagnole : anticipazioni Il Segreto, episodi spagnoli: un ritorno inaspettato Il Segreto continua ad appassionare milioni di telespettatori ogni giorno su Canale5. Le anticipazioni spagnole de Il Segreto svelano che presto a Puente Viejo arriverà Elsa, una giovane e ricca fanciulla. La ragazza s’innamorerà di Isaac. Il padre e il fratello di Elsa ostacoleranno questa storia d’amore e faranno credere a Isaac che la sua fidanzata è morta. Elsa, ...

Il Segreto - Adela ripensa alla proposta di Carmelo : anticipazioni trame dal 28 maggio al 1 giugno : Intrighi, sotterfugi e colpi di scena sono all’ordine del giorno nella soap spagnola Il segreto, ambientata nella cittadina di Puente Viejo e in onda su Canale 5 da lunedì 28 maggio a venerdì 1 giugno, sempre alle 16.30. Qui le anticipazioni della settimana. NELLE PUNTATE PRECEDENTI: Adela rifiuta la proposta di matrimonio di Carmelo Il segreto, puntata di lunedì 28 maggio 2018 Candela non ha apprezzato la sorpresa che le ha riservato Severo e ...

Il Segreto - anticipazioni : a Puente Viejo si tenta un esorcismo : Il Segreto - Jose Gabriel Campos (Onesimo) Tra i tanti drammi de Il Segreto, talvolta resta spazio per alcune storie più leggere, che hanno sempre per protagonisti i membri della famiglia Miranar. Se Dolores ancora non si rassegna alla fuga di Pedro, ma intanto non smette di spettegolare su tutti gli abitanti di Puente Viejo, suo figlio Hipolito ed il nipote Onesimo tenteranno un assurdo esorcismo. I dettagli nelle anticipazioni che seguono. Il ...

Il Segreto anticipazioni dal 29 all’1 maggio : è scontro tra Carmelo e Saul : Anticipazione Il Segreto prossima settimana: Saul affronta Carmelo, Raimundo deluso da Severo Nelle prossime puntate de Il Segreto, dopo aver parlato con Severo e Carmelo, i braccianti presentano le loro dimissioni a Mauricio. Raimundo scopre che i due hanno tramato contro Donna Francisca, quando quest’ultima non poteva difendersi. per questo motivo va su tutte le […] L'articolo Il Segreto anticipazioni dal 29 all’1 maggio: è ...

Il Segreto anticipazioni : cosa accadrà l'ultima settimana di maggio : Dimessa dall'ospedale, Francisca vuole vendicarsi dei suoi nemici. Adela accetta di sposare Carmelo.

Il Segreto/ Anticipazioni : Candela vuole lasciare il paese - Adela ripensa alla proposta di Carmelo (26 maggio) : Il Segreto, trama e Anticipazioni di sabato 26 maggio: Candela vuole lasciare per sempre Puente Viejo mentre Adela ripensa alla proposta di matrimonio ricevuta da Carmelo...(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 07:45:00 GMT)

IL Segreto - anticipazioni puntata di sabato 26 e lunedì 28 maggio 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di sabato 26 e lunedì 28 maggio 2018: Severo si comporta stranamente e nasconde qualcosa a Candela ma, dopo essere stato messo alle strette dalla moglie, decide di svelarle una sorpresa… Julieta e Saul rompono la loro storia d’amore in pubblico, in particolare davanti a Dolores che subito comincia a sparlare dei due ragazzi… A Candela non piace la sorpresa che le ha preparato Severo e gli dice ...

Il Segreto anticipazioni : DON ANSELMO cade e… : Il Segreto spoiler: DON ANSELMO dimentica di essere un sacerdote! I telespettatori della telenovela Il Segreto assisteranno nei prossimi mesi ad una trama che avrà come protagonista Don ANSELMO (Mario Martin): l’uomo, successivamente ad un incidente avvenuto nell’emporio di Dolores (Maribel Ripoll), dimenticherà infatti di essere un sacerdote e tutto ciò getterà le promesse per una divertentissima storyline… Le anticipazioni ...

Il Segreto anticipazioni : JULIETA accetta di sposare PRUDENCIO : Nei prossimi mesi, a Il Segreto, la decisione di JULIETA Uriarte (Claudia Galan) di sposare PRUDENCIO (Josè Milan) procurerà un estremo dolore a Saul Ortega (Ruben Bernal); ricapitoliamo dunque tutto quello che succederà nella telenovela per comprendere meglio questo passaggio… Le anticipazioni segnalano che tutto avrà inizio nell’istante in cui JULIETA deciderà di lasciare per sempre Saul per evitare che venga condannato a morte per ...

Il Segreto anticipazioni - puntate spagnole : Vicente aggredisce Mauricio : Prima di dare le anticipazioni sulle puntate spagnole de Il Segreto, ricordiamo che a Puente Viejo arriverà Vicente. Nazaria lo presenterà come un lontano parente, ma la realtà sappiamo essere un’altra. Acerrimo nemico della moglie di Mauricio, spingerà la donna a rubare al Godoy i suoi averi ed il tesoro che egli aveva racimolato durante gli anni di lavoro per Francisca. Il Segreto anticipazioni, puntate spagnole: Mauricio verrà aggredito ...