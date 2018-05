Il ritorno a scuola di Alex | travolto da un’auto pirata | “La svolta con un’equazione”

Aversa - festa al Plesso Platani per il ritorno a scuola. Innocenti : 'Attivi per le periferie' - : Aversa " C'è sempre il sole dopo la tempesta. Si è tenuta, nella mattinata di lunedì 7 maggio, al Plesso "Platani" del Terzo Circolo Didattico, in via Filippo Saporito, nel quartiere Aversano di Urra ...