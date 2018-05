Il presidente Mattarella riceve l’economista Cottarelli Diretta

Che cos'ha detto Mattarella . Ecco il discorso integrale del presidente della Repubblica : Ho condiviso e accettato tutte le proposte per i ministri, tranne quella del ministro dell'Economia. La designazione del ministro dell'Economia costituisce sempre un messaggio immediato, di fiducia o ...

Conte lascia incarico - Mattarella convoca Cottarelli. Di Maio chiede impeachment del presidente : Fine settimana politico convulso e dagli sbocchi ancora da decifrare. Il presidente Mattarella boccia la candidatura di Paolo Savona al Tesoro scatenando l’ira di Salvini e Di Maio: «Allora il voto non conta nulla». Conte rimette il mandato aprendo una crisi istituzionale difficile da gestire. Il Quirinale convoca l’ex commissario alla Spending review Carlo Cottarelli mentre i vertici M5S e Fdi ipotizzano la strada dell’impeachment contro il ...

Mattarella - governo del presidente per rassicurare i mercati e tornare al voto : Stamattina tra le 11 e le 12 Carlo Cottarelli sale al Quirinale per ricevere l'incarico di formare il nuovo governo. Forse prenderà l'interim dell'Economia anche perché l'Esecutivo del presidente nasce solo con l'obiettivo di portare il Paese alle urne ma rassicurando i mercati...

Governo - diretta – Conte ha rimesso il mandato dopo il no su Savona. Mattarella : “Garantisco i risparmi degli italiani”. Convocato Cottarelli per l’incarico da presidente del Consiglio : Il Governo sostenuto da M5s e Lega non ci sarà. Il presidente incaricato Giuseppe Conte ha rimesso l’incarico al capo dello Stato Sergio Mattarella. Il motivo è l’indicazione come ministro dell’Economia di Paolo Savona. Il presidente della Repubblica, prima di ricevere Conte, ha ricevuto i leader del M5s e della Lega, Luigi Di Maio e Matteo Salvini per chiedere se ci fossero margini di modificare l’indicazione di Savona, ...

Caos Governo : Mattarella dice no a Savona - salta l'esecutivo Lega-M5S. Il presidente convoca Cottarelli [GALLERY] : La decisione di non accettare il ministro dell'Economia 'non l'ho presa a cuor leggero', ha spiegato Mattarella parlando al Quirinale, ora da alcune forze politiche mi si chiede di andare alle ...

Conte rinuncia. è scontro istituzionale - M5s e Fdi invocano impeachment per Mattarella. Il presidente 'No a ministro Economia antieuro'. ... : ROMA - È durata appena quattro giorni la parentesi dell'incarico che il capo dello Stato ha affidato a Giuseppe Conte per la formazione di un governo M5s-Lega. Il no di Mattarella a Savona all'...

Fonti M5s : 'presidente Mattarella ha posto veto su Savona' : Secondo Fonti del M5s, il presidente Sergio Mattarella ha posto un veto su Paolo Savona come ministro dell'Economia.

Mattarella deciso a non mollare. Pronto il governo del presidente : Q ualcuno tratta ancora. Come Giuseppe Conte, che cerca una sponda con Macron, sposta i nomi della lista e piazza alla Farnesina il diplomatico di lungo corso Luca Giansanti, segno di buona volontà nel confronti del Colle. Qualcuno pensa che alla fine spunterà una mediazione, tipo Paolo Savona alle Politiche comunitarie, e la Lega se ne farà una ragione. Ma la tempesta perfetta sta per abbattersi sull'Italia e nessuno al momento sembra in grado ...

L'irritazione di Mattarella verso Salvini e Di Maio : inammissibili diktat a premier e presidente : ... a partire da ieri sera, sul nome di Paolo Savona indicato a più riprese come prossimo ministro dell'Economia. Un atteggiamento che il presidente interpreta come un'interferenza nelle funzioni che la ...