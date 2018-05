Il Presidente della Repubblica può scegliere i Ministri? Tra bufale e chiarimenti sui

«I ministri li sceglie il Presidente della Repubblica» - diceva Di Maio mercoledì : «Sui ministri non c'è nessuna discussione in atto perché i ministri li sceglie il presidente della Repubblica» The post «I ministri li sceglie il presidente della Repubblica», diceva Di Maio mercoledì appeared first on Il Post.

Come funziona la messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica : La prima è stata Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia. L'ha seguita a stretto giro Luigi Di Maio, numero uno del Movimento 5 stelle che in diretta su Rai Uno ha detto: "Chiederemo l'impeachment per Mattarella". Un fuoco incrociato che ha acceso il dibattito sui social tra sostenitori del tradimento del Presidente della Repubblica e i suoi difensori che si sono organizzati sotto l'hashtag ...

Impeachment per Mattarella/ Cos'è e come funziona lo stato di accusa del Presidente della Repubblica : Impeachment per Mattarella: Cos'è e come funziona lo stato di accusa del presidente della Repubblica. L'iter è lungo e laborioso: qual è la procedura che potrebbero attivare M5S, Lega e FdI

Di Maio attacca il Presidente della Repubblica : “è inutile andare a votare” : Bruca ai grillini la sconfitta. Soprattutto a Luigi Di Maio che ora sarà archiviato. Il M5S da questa sera torna

Giuseppe Conte sarà ricevuto dal Presidente della Repubblica oggi alle 19 : Giuseppe Conte, il candidato presidente del Consiglio sostenuto da Lega e Movimento 5 Stelle, sarà ricevuto al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella oggi alle 19. Conte mercoledì ha ricevuto l'incarico dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e in questi giorni

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 26 maggio : Il leader della Lega - dopo aver ricevuto le cattive notizie dall'incontro con il Presidente - scrive su Facebook : "Sono arrabbiato" : "Piena sintonia" Il Salvimaio va alla guerra: "Noi e Conte uniti su Savona" Il segretario della Lega su Facebook: "Sono davvero arrabbiato". E il capo del Movimento mette il suo like di Luca De Carolise Paola Zanca I Signori Qualcuno di Marco Travaglio Anche noi, come i colleghi dei giornaloni, siamo in ambasce alla sola idea di essere governati da un Signor Nessuno mai sentito prima: il prof. avv. Giuseppe Conte, per giunta ...

L'incarico del Presidente della Repubblica al Prof. Giuseppe Conte : Gli eventi politici che si sono succeduti alle elezioni del 4 marzo 2018 hanno alimentato la polemica tra i partiti. Le due formazioni emergenti, Lega e M5S, con tutti gli altri, si sono scontrate dialetticamente, senza molti complimenti. I mancati accordi per la ricerca di una maggioranza per governare ha poi infiammato il clima, e non sono mancate accuse di 'populismo' ai vincitori delle elezioni. Si è fatto un vero abuso di questo termine, ...

Governo - il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha dato l’incarico a Giuseppe Conte per formare il nuovo esecutivo. Ha accettato con riserva : Finisce così l’attesa per la formazione di un nuovo Governo targato Movimento 5 Stelle-Lega. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha convocato Giuseppe Conte al Quirinale nel pomeriggio. Fonti in casa Lega assicuravano già nella mattina: “Siamo pronti a partire”. Di Maio invece aveva detto: “Conte? Ci siamo sentiti per farci un in bocca al lupo per l’Italia, non per noi. Se ci vedremo? No, ...

Suona l'inno di Mameli - il Presidente della Camera Fico resta con le mani in tasca : Mentre accanto il sindaco Orlando si portava la mano al cuore, Fico si è mostrato "distaccato" durante l'esecuzione...

Fico con le mani in tasca durante l'Inno di Mameli a Palermo : pioggia di critiche sul Presidente della Camera : Mano destra sul cuore , civili, , mano alla tesa del cappello , militari, , mani lungo i fianchi con le braccia tese , civili e militari, : niente di tutto ciò. durante l'esecuzione dell'Inno di ...

Meloni pubblica video di Fico : “Indegno Presidente della Camera con mani in tasca durante l’inno” : Giorgia Meloni attacca il presidente della Camera Roberto Fico pubblicando un video in cui lo si vede, durante l'esecuzione dell'inno di Mameli, con le mani in tasca. "Un presidente della Camera con le mani in tasca durante l'inno d'Italia è semplicemente indegno", scrive la presidente di Fratelli d'Italia.Continua a leggere

