Il post commovente di Alba Parietti per Elena Santarelli

Katherine Langford : l'addio al personaggio di Hannah Baker in un commovente post : Interpretando la protagonista di " 13 Reasons Why ", l'attrice è diventata famosa in tutto il mondo ma ha anche avuto l'opportunità di essere parte di una storia molto potente e altrettanto discussa. ...

Katherine Langford : l’addio al personaggio di Hannah Baker in un commovente post : <3 The post Katherine Langford: l’addio al personaggio di Hannah Baker in un commovente post appeared first on News Mtv Italia.

Modella muore a 24 anni - il commovente post del fidanzato : “Nara meritava di riposare” : Nara Almeida, ventiquattrenne brasiliana Modella, blogger e star dei social network, è morta all’alba del 21 maggio dopo aver combattuto per mesi contro un tumore. Durante le cure aveva continuato ad aggiornare i suoi 4.5 milioni di followers anche per dar coraggio a chi stava vivendo una battaglia simile alla sua.Continua a leggere

"Lotta - sei nella volata più importante" : il commovente post di Elia Viviani per Agnese : Elia Viviani dedica un post su Facebook ad Agnese Romelli, la giovane ciclista 17enne di Clusone che è stata investita mercoledì pomeriggio a Parre da un suv durante un forte ...

Grave lutto per Bianca Atzei : il commovente post su Instagram : 'Questa mattina la mia nonnina è volata in Cielo insieme a tutti gli altri Angeli'. Bianca Atzei pubblica un commoventepost su Instagram annuniando la morte della nonna. 'L'importanza dei nonni - ...

J-Ax e il post commovente per la fine della collaborazione con Fedez : «È stata un'avventura pazzesca» : Titoli di coda per il duo musicale che ha imperversato nel corso delle ultime tre estati, J-Ax e Fedez . Con l'uscita dell'ultimo singolo 'Italiana' , terminerebbe la collaborazione tra i due rapper ...

“Ho scritto a Fabrizio e…”. Commovente Frizzi. La risposta del conduttore a Matteo - il ‘perfetto sconosciuto’ che nel 2010 gli ha dato il benvenuto sui social : Fabrizio Frizzi la notte scorsa se n’è andato a causa di un’emorragia cerebrale. Ha lasciato la moglie Carlotta e la figlioletta Stella di quasi cinque anni. Ha combattuto fino all’ultimo come un leone. Perché quando era il momento di tirare fuori il carattere lo tirava fuori. E la battaglia contro la malattia, la battaglia per la vita, era troppo importante: per la figlia Stella (“una missione per cui vivere”) e ...