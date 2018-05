Il paese dove gli artisti fanno murales a tema e vanno a cena a casa dei cittadini

Congo : naufragio in un fiume del nordovest del paese - 50 morti : Mercoledì scorso, nella Repubblica democratica del Congo, 50 persone sono morte in un naufragio avvenuto sul fiume Momboyo, nel nordovest del Paese: lo hanno riferito oggi le autorità. “Non si conoscono ancora le cause del naufragio e il numero dei dispersi“, ha spiegato il vicegovernatore della provincia. L’imbarcazione stava trasportando beni e persone dalla città di Monkoto a quella di Mabandaka. L'articolo Congo: naufragio ...

Epidemia di Ebola in Congo : nuovo caso registrato nel nordovest del paese : L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha registrato un nuovo caso sospetto di Ebola nella Repubblica democratica del Congo: lo ha reso noto il direttore generale dell’Oms, secondo cui un vaccino sperimentale per combattere il virus sarà disponibile nel Paese a partire da questa settimana. Il dato porta a 35 il numero di casi sospetti registrati, di cui 2 confermati: 18 il numero di morti per febbre emorragica riscontrati nel ...

Benvenuti a San Luca - il paese dell'Aspromonte dove non si vota più : Meglio i commissari straordinari. La politica può rimanere fuori anche questa volta. Benvenuti a San Luca, il paese dell'Aspromonte dove da tre anni "saltano" le elezioni comunali. Nessuna lista, nessun candidato, ma l'appello di un gruppo di cittadini che preferisce la terna commissariale ad un sindaco, una giunta ed un consiglio comunale regolarmente eletti. La convocazione dei comizi elettorali e la ...

Qual è il paese dove si lavora di più al mondo? : Si tratta della percentuale più alta in tutti i continenti del mondo " riporta l'ILO persino maggiore dell'Asia , che pure apre le fila con la Corea del Sud, . Un discorso a parte lo merita il ...

In Italia - più pensionati che lavoratori. Chi paga un paese dove nessuno lavora? : Grande indignazione per la notizia che 11 milioni di persone in Italia vivono con una pensione minima da 500 euro, o addirittura meno. Assegni da Terzo Mondo. Ma il vero problema è che in Italia ci ...

Italia : il paese dove assumere una mamma a tempo indeterminato diventata una notizia : "Comunica al capo di essere incinta e lui le fa un contratto a tempo indeterminato." È bastata questa concatenazione di fatti per suscitare l'interesse della stampa Italiana, che ha immediatamente legato i due eventi di per sé separabili (restare incinta e avere un contratto stabile) e sottolineato l'eccezionalità del caso. La stessa mamma, Delia Barzotti, dipendente dell'azienda triestina Cpi-Eng, si è definita ...

Fernetti - il paese dove i residenti sono 62 e i migranti 129 : Fernetti, il paese dove i residenti sono 62 e i migranti 129 Fernetti, il paese dove i residenti sono 62 e i migranti 129 Continua a leggere

Fernetti - il paese dove i residenti sono 62 e i migranti 129 : A Fernetti , al confine con la Slovenia , i residenti sono 62 e i migranti 129, uno ogni due abitanti. "Bastano pochi giorni in paese per rendersi conto della situazione", racconta un cittadino di ...