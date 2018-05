Il nuovo trailer di Street Fighter V | Arcade Edition ci presenta Cody Travers

Strange Angel : nuovo trailer per la serie prodotta da Ridley Scott : Scienza, sesso ed esoterismo nel nuovo trailer di Strange Angel, la serie prodotta da Ridley Scott in arrivo il 14 giugno su CBS All Access.

ONRUSH : il nuovo trailer ci presenta le varie modalità di gioco : Codemasters & Koch Media hanno pubblicato oggi un nuovo trailer che si concentra sulle modalità di gioco di ONRUSH, l'action, arcade, combat racer che arriverà su PlayStation 4 ed Xbox One il 5 Giugno 2018. Il filmato mostra tutte le modalità di gioco: Countdown, Lockdown, Switch e Overdrive.Disponibile ora per il pre-order, con la ONRSUH DAY ONE EDITION otterrai il 'Vortex' buggy creato per differenziarti dalla mischia. ONRUSH verrà ...

Le atmosfere lovecraftiane di The Sinking City in un nuovo imperdibile trailer : "Puoi sentire quella voce nella testa che diventa sempre più forte? Sono io. Questa non è l'ultima volta che parleremo". Questa la frase che accompagna il nuovo trailer di The Sinking City, interessante progetto di Frogwares, software house ucraina che negli ultimi anni si è fatta conoscere soprattutto per i videogiochi ambientati nell'universo di Sherlock Holmes.Il titolo è per molti versi ancora avvolto nel mistero ma sappiamo con certezza che ...

«La stanza delle meraviglie» : il trailer del nuovo film di Todd Haynes in anteprima : Ben (Oakes Fegley) e Rose (Millicent Simmonds da giovane/Julianne Moore da grande) sono due bambini di epoche diverse che segretamente desiderano una vita diversa dalla propria. Ben cerca il padre che non ha mai conosciuto, Rose sogna una misteriosa attrice di cui raccoglie foto e notizie nel suo album. Quando Ben scopre in casa un indizio sconcertante e Rose legge un allettante titolo sul giornale, i due ragazzini partono alla ricerca di quello ...

Battlefield V - presentato ufficialmente il nuovo capitolo – TRAILER : Indietro 24 maggio 2018 2018-05-24T10:50:44+00:00 ROMA – La Seconda Guerra Mondiale come non era mai stata raccontata. Electronic Arts e Dice tornano all’epoca in cui tutto ha avuto inizio con Battlefield V. Il nuovo titolo della saga rivoluziona l’esperienza di gioco con una straordinaria veste grafica e una narrazione senza precedenti. Battlefield V calerà il […] L'articolo Battlefield V, presentato ufficialmente il nuovo capitolo – ...

Nessuno provi a fermare The Rock! Ecco il nuovo trailer di Skyscraper - anche in italiano - Best Movie : Durante un viaggio in Cina, però, si troverà intrappolato nel più alto edificio del mondo assieme alla propria famiglia; va anche tutto benissimo, peccato solo che in giro ci siano dei ...

Valkyria Chronicles 4 : nuovo trailer e Premium Edition in prenotazione : Attenzione, Squadra E a rapporto! Conosci la tua squadra (e le loro rispettive classi e motivazioni) nel Nuovo Squad Trailer di Valkyria Chronicles 4, che ha come protagonisti il leader indiscusso, Claude Wallace, il geniale inventore Riley Miller e il coraggioso cane da salvataggio Ragnarok. Unisciti alla Squadra E dei Ranger Corps in Valkyria Chronicles 4; questo autunno intense battaglie, amari tempeste di neve e storie di sacrifici ti ...

Mowgli - il trailer del nuovo film dal Libro della giungla : Dimenticate le allegre atmosfere de Il Libro della giungla targato Disney, film classico d’animazione del 1967, ma anche la sua versione in live-action del 2016. Perché Mowgli, il nuovo adattamento in carne ossa del romanzo culto di Rudyard Kipling, sembra essere una storia decisamente più cupa e drammatica. In queste ore è uscito il primo trailer della pellicola girata da Andy Serkis, l’attore divenuto famoso per i ruoli in Cgi come ...

Magnum PI : Hawaii - Ferrari e sparatorie nel trailer del nuovo reboot : Ci siamo quasi: ad anticipare l’uscita vera e propria del reboot della nuova serie CBS – di cui ancora non si conosce la data d’esordio – di Magnum PI, ecco finalmente il trailer esteso. Le prime conferme sulla realizzazione della serie, su cui si è vociferato parecchio prima di arrivare a un dunque, risalgono all’ottobre del 2017 e adesso sono disponibili quattro minuti abbondanti di introduzione al prodotto che ...

Confermato un nuovo trailer di Death Stranding per l'E3 : Hideo Kojima ha iniziato ad utilizzare Twitter per dare qualche anticipazione di quello che potremmo aspettarci dall'E3, come riporta Dualshockers infatti lo stesso creatore del progetto sta lasciando cadere qualche suggerimento su quel che vedremo di Death Stranding all'importante fiera videoludica.Kojima ha parlato sul social network del processo di editing dell'ultimo trailer di Death Stranding, suggerendo che potremo finalmente vedere ...

Andre Agassi e John McEnroe incrociano le racchette nel nuovo trailer gameplay di Tennis World Tour : Manca solo qualche giorno all'uscita su PS4 e Xbox One di Tennis World Tour, lo sportivo sviluppato da Breakpoint ed edito da Bigben Interactive che sarà disponibile sulle due console a partire dal 22 maggio. Il gioco arriverà in un secondo momento anche su PC e Nintendo Switch, il 12 giugno.Per ingannare l'attesa, Bigben ha pubblicato sul proprio canale YouTube un nuovo trailer gameplay di Tennis World Tour, che mostra un match tra due leggende ...

Il nuovo gameplay trailer di LEGO Gli Incredibili si focalizza sulle missioni Crimine a ondate : Oggi Warner Bros. Interactive Entertainment ha rilasciato il nuovo trailer di LEGO Gli Incredibili in cui sarà possibile vedere un'anteprima delle missioni Crimini a ondate tratte dal gioco in arrivo basato sui film Gli Incredibili e Gli Incredibili 2 targati Disney Pixar.Nel video, i fan scopriranno quanto è fondamentale il gioco di squadra per sconfiggere tutta una serie di pericolosi nemici che hanno invaso il mondo centrale e dinamico del ...

Un nuovo gameplay trailer per MotoGP 18 : In seguito all'annuncio ufficiale del nuovo MotoGP 18 di Milestone e Dorna Sports S.L., abbiamo già avuto l'occasione di vedere in azione il titolo dedicato agli appassionati delle due ruote con il primo video di gameplay.Ora, grazie alla segnalazione di DSOGaming, possiamo tornare a dare uno sguardo a MotoGP 18 nel nuovo gameplay trailer:Il videogioco ufficiale dedicato alla MotoGP tornerà con un'edizione completamente rinnovata il prossimo 7 ...