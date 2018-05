Il Miracolo ovvero il peso della colpa umana

espresso.repubblica

(Di lunedì 28 maggio 2018) Personaggi svuotati, caratteri grezzi, ritmo lento: ma nelle piegheserie di Niccolò Ammaniti i difetti diventano pregi e ne rivelano l'anomala bellezza del racconto. In cui siamo tutti colpevoli Salvate il soldato Sgarbi, impiegato del litigio da copione " Il corpo era mio: The Handmaid’s Tale e il misero futuro delle donne" Ebbene sì, siamo tutti persone. E per una volta è la tv a insegnarci qualcosa " Luci e Ambra: un destino prigioniero dell'auricolare"