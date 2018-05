Il Milan è nei guai | ma affascina ancora grandi calciatori sul mercato | i nomi

Milano - presa baby gang di 15enni/ Botte - rapine ed estorsioni nei confronti dei loro coetanei : Milano, presa baby gang di 15enni: Botte, rapine ed estorsioni nei confronti dei loro coetanei. Sono stati fermati lunedì pomeriggio dopo che i carabinieri gli hanno teso una trappola(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 08:50:00 GMT)

Nei guai società di spot pubblicitari di Milano - la finanza : "Sede fittizia nel Delaware per evadere le tasse" : Denunciate tre persone, fermate su un suv lungo la A8 con il bagagliaio pieno di documenti. L'accusa: "Omesso di dichiarare operazioni per 2 milioni di euro"

Milano - il gioco dei bambini nei cortili : proteste contro i condomini che lo vietano : Segnalazioni, denunce, lettere: «Lasciateli giocare». Regole e controriforme: è la faida dei cortili. Il tema degli spazi condominiali vietati ai bimbi scatena le famiglie. Era l'ottobre 2016 quando ...

Milan nei guai - ad un passo l’esclusione dall’Europa : adesso la Fiorentina spera : Problemi per il Milan che dopo la qualificazione in Europa League adesso rischia grosso per il futuro, l’Uefa ha bocciato il settlement agreement. I commissari dell’organo europeo non hanno accolto le richieste della società di Yonghong Li, rimandando la propria decisione a metà giugno, quando si conosceranno le sanzioni. Il Milan rischia anche l’esclusione dall’Europa League, competizione a cui accederebbe la Fiorentina, con l’Atalanta ...

Milano - vietato giocare nei cortili Regole stringenti nei condomini : «Il regolamento condominiale vieta ai bambini e ragazzi di intrattenersi a giocare in cortile e nelle parti comuni, se non dalle 16 alle 18. In quelle due ore devono comunque essere accompagnati da un ...

Non chiamateli custodi : nei musei Milanesi i vigilantes tengono conferenze e parlano inglese : parlano inglese, tengono conferenze, accolgono il pubblico alla scoperta dei tesori nei musei civici milanesi. Sono i vecchi custodi formati appositamente per per tenere il passo dei nuovi assunti che, in molti casi, hanno curriculum e competenze che vanno al di là di quelle solitamente richieste agli addetti alla sicurezza.Continua a leggere

Lega-M5s - nei gazebo a Milano : “L’alleato non è granché - ma insieme 5 anni”. Ed entrambe le parti chiedono il premier : A Milano, come in tutta Italia, Lega e Movimento 5 stelle hanno allestito gazebo e banchetti dopo l’accordo per il nuovo esecutivo. I militanti hanno permesso ai cittadini di esprimere il proprio voto (favorevole o contrario) al contratto di governo, mentre i grillini hanno organizzato punti informativi (dato che gli iscritti hanno votato venerdì 18 maggio). “I 5 stelle? Non mi piacciono granché, ma è meglio di nulla” hanno ...

L’artista No Curves nei padiglioni dell’Agroalimentare di Milano : Un atelier d’arte contemporanea tra i banchi del mercato, per vivere e raccontare il lavoro di ieri, di oggi e

Milano : intesa Anac e atenei lombardi per corsi anticorruzione in edilizia : Milano, 18 mag. (AdnKronos) - E' stato siglato ieri un protocollo di intesa tra Anac, Università statale di Milano, Politecnico di Milano e Università degli studi di Brescia per attività di prevenzione e formazione per specialisti dell’anticorruzione nel settore delle costruzioni. Lo rende noto il P

Milan - Gattuso nei guai in vista del match con la Fiorentina : l’allenatore rossonero perde uno dei suoi big : Al termine dell’allenamento di ieri, Suso ha riportato una lesione muscolare che lo costringerà a star fermo per due settimane Brutte notizie per Gennaro Gattuso in vista del match con la Fiorentina, l’allenatore rossonero non potrà contare su Suso a causa di un infortunio accusato nella giornata di ieri. Suso – Ph Lapresse L’esterno offensivo, inserito nella lista dei 35 pre-convocati della Spagna per il Mondiale in ...

Galliani e Thohir nei guai - la Procura di Milano indaga per ‘doping amministrativo’ : rischia grosso anche Preziosi : A causa di valutazioni gonfiate per abbellire il bilancio, Galliani e Thohir sono indagati dalla Procura di Milano insieme a Preziosi La Procura di Milano continua ad indagare, portando avanti l’inchiesta relativa ad alcuni scambi di mercato sospetti compiuti da Inter, Milan e Genoa risalenti a cinque anni fa. Spada/LaPresse Al vaglio del pubblico ministero Giordano Baggio c’è in particolare l’operazione Lucarini (classe 1995 ...

Milano - arrestato commercialista coinvolto nei 'Panama Papers' : sotto sequestro Lamborghini - Rolex - case e terreni : Le accuse sono bancarotta fraudolenta, indebita compensazione e autoriciclaggio. La finanza: "Ha creato un aggravamento del dissesto di una società fallita che...

Prezzi dei biglietti per Ghali in tour nei palazzetti nel 2018 - da Torino a Milano e Roma : Ghali in tour nei palazzetti nel 2018, per la prima volta nella sua carriera. Sono disponibili da oggi, giovedì 10 maggio, i biglietti per assistere alle date di Ghali in tour ad ottobre e novembre. Dopo la prevendita esclusiva in anteprima per i titolari di carte di credito American Express, parte oggi alle ore 12.00 la prevendita generale dei biglietti per i concerti di Ghali che approda nei palazzetti dello sport della penisola dopo i ...