Il mare protagonista nelle foto del concorso Adriatic Lng

Le lacrime a mare di Salah : la finale di Champions perde subito un protagonista : Trentesimo minuto di Real Madrid-Liverpool , ecco il colpo di scena a Kiev. Mohamed Salah è costretto ad uscire dal campo per via di un infortunio rimediato qualche minuto prima dopo uno scontro di ...

Cinema : casting per volto nuovo da coprotagonista a Caserta e Castellammare : Una ragazza campana tra i 14 e i 18 anni per un ruolo da coprotagonista. Questo il requisito principale del casting che si terrà il 5 maggio a Caserta dalle 14 alle 18 all'Officina teatro a via degli ...